Logistieke sector blijft straks graag doorwerken na 20:30 uur

Zorgen over de uitzondering maken de instanties zich niet. "Tijdens eerdere lockdowns zijn handel en logistiek ook vrijgesteld om essentiële voorzieningen te kunnen blijven bevoorraden. Voedsel, elektriciteit, medicijnen en hulpmiddelen zijn immers noodzakelijk. Transport en logistiek vallen dus onder de vitale beroepen", aldus woordvoerder Ellen Timmer van belangenorganisatie evofenedex.

'Vitale beroepen moeten de ruimte krijgen'

Ook Bas Janssen, directeur Deltalinqs (de belangenvereniging in de haven), stelt dat de Rotterdamse haven een cruciale rol speelt en daarom 24/7 open moet blijven. "Vitale beroepen moeten kunnen blijven doorwerken en de ruimte krijgen om van en naar het werk te kunnen."

De avondklok gaat waarschijnlijk dit weekeinde in en geldt van 20:30 uur tot 04:30 uur. In principe mag niemand op pad, tenzij dit noodzakelijk is. Wie toch aan het werk gaat, moet een door de overheid beschikbaar gesteld formulier bij zich hebben, dat door de werkgever is ingevuld. Bij een calamiteit is deze zogeheten Eigen Verklaring niet nodig. Ook internationaal goederenvervoer is vrijgesteld.

Vliegverbod

Vanaf zaterdag geldt ook een vliegverbod voor passagiersvluchten uit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en alle landen uit Zuid-Amerika. Vrachtvluchten zijn uitgezonderd. Wie toch vanuit het buitenland naar Nederland komt, moet een negatieve PCR-test op zak hebben, en vlak voor vertrek een sneltest doen. "We doen een dubbel slot op de deur", aldus premier Rutte tijdens de persconferentie. Na binnenkomst geldt een quarantaineplicht van tien dagen.

Evofenedex, dat tienduizenden logistieke ondernemers in Nederland vertegenwoordigt, gaat er vanuit dat alles goed geregeld wordt. "We zijn voortdurend in gesprek met het ministerie over de uitwerking", aldus Timmer. De belangenverenigingen hebben nog geen verontruste leden gesproken.