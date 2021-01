Emmely de Wilt genomineerd voor Zilveren RadioSter: 'Bizar, dit is een grote eer'

Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de beste vrouwelijke radio-dj. De laatste twee jaar won Marieke Elsinga. De dj van het ochtendprogramma van Qmusic is ook dit jaar weer genomineerd. De laatste kanshebber is Annemieke Schollaardt, collega van De Wilt bij Radio 2. Zij is de laatste jaren vrijwel altijd terug te vinden op het podium van deze verkiezing.

De Wilt was verbaasd toen ze hoorde dat ze genomineerd was. "Bizar! Dit is een grote eer. Vorig jaar won ik de Marconi Award en dit is weer een stap omhoog. Ik had niet verwacht dat zoveel mensen op me zouden stemmen." Waar de Marconi Award nog een juryprijs is, worden de genomineerden voor de Zilveren RadioSter gekozen door het publiek.

De Wilt maakt op Radio 2 in het weekend twee dagen het programma 'Het Oor Wil Ook Wat'. Daarnaast presenteerde ze eind vorig jaar voor de tweede keer tijdens de Top 2000. Op Radio Rijnmond was ze jarenlang sidekick tijdens het ochtendprogramma.

'Radio is helemaal niet dood!'

Zelf vindt De Wilt (34) ook dat haar carrière behoorlijk in stroomversnelling is geraakt. Nadat ze na zes jaar Rijnmond inruilde voor 'Hilversum' was ze daar vooral 's nachts te horen. "Nu heb ik mijn eigen programma in het weekend en ik ben op donderdag stand-in van Stefan Stasse. Daarnaast zat ik twee jaar terug vroeg in de ochtend in de Top 2000 en vorig jaar aan het begin van de avond."

De Wilt werkt intussen bijna meer dan fulltime bij KRO-NCRV. "Radio is helemaal niet dood, zoals dat bij mij op school al werd voorspeld. Nothing killed the radiostar!"

Ze verwacht niet dat ze meteen Elsinga van haar troon stoot. "Het is voor mij al heel veel waard dat ik genomineerd ben."

De winnaar wordt op 28 januari bekend gemaakt. Dit keer door het coronavirus niet tijdens een uitgebreid radiogala. Stemmen voor deze prijs kan niet meer.