Feyenoord herstelt zich na slechte eerste helft en bekert verder ten koste van Heracles

Het scheelde niet veel of Feyenoord, met Orkun Kökcü, Lucas Pratto en Luis Sinisterra in de basis, stond na tien seconden al op achterstand. Delano Burgzorg kwam meteen vanaf de aftrap al oog in oog met Nick Marsman, maar zag de doelman van Feyenoord redding brengen op zijn inzet. De thuisploeg was in de tien minuten daarna een paar keer gevaarlijk via Sinisterra, maar speelde toch te slordig om Heracles echt onder druk te zetten.

Heracles op voorsprong

Sterker nog, vlak nadat Steven Berghuis de bal na een goed lopende aanval nog naast had gevolleerd, kwamen de bezoekers uit Almelo op voorsprong. Burgzorg werd weggestoken, ontsnapte aan de buitenspelval van Uros Spajic, omspeelde Marsman en schoof de bal dit keer koeltjes binnen: 0-1.

Het spel van Feyenoord werd er allesbehalve beter op en de ploeg van Dick Advocaat leek dan ook met een achterstand te gaan rusten. Toch kwam er in de eerste helft nog letterlijk en figuurlijk een gelijkmaker uit de lucht vallen. Na een vrije trap kreeg Sinisterra de bal rond de penaltystip voor zijn voeten, waarna de Colombiaan via Heracles-doelman Janis Blaswich in de laatste seconde van de eerste helft voor de gelijkmaker tekende.

In de tweede helft, met Ridgeciano Haps en Bryan Linssen binnen de lijnen voor Orkun Kökcü en Lucas Pratto, schoot Feyenoord wél uit de startblokken. Na vijf minuten was Haps al dichtbij na een flitsende aanval, maar zijn schot eindigde via Blaswich op de lat. Een paar minuten later was het alsnog 2-1 voor Feyenoord. Via Lutsharel Geertruida en eerdere doelpuntenmaker Sinisterra kwam de bal in de zestien bij invaller Linssen, die 'm vervolgens hard via Blaswich in de korte hoek binnen schoot.

Waar Feyenoord zich oprichtte kwam Heracles in de tweede helft nauwelijks nog aan kansen toe. Burgzorg leek de gelijkmaker nog wel binnen te schieten, maar deed dat in buitenspelpositie. Uiteindelijk was een rake kopbal van Geertruida, niet zijn eerste van het seizoen, uit een vrije trap van Mark Diemers de definitieve nekslag voor de bezoekers uit Almelo: 3-1. Een aansluitingstreffer van Adrian Szöke diep in de blessuretijd bracht de spanning toch nog heel even terug, maar verder kwam Heracles niet meer.

Daarmee bekert Feyenoord verder en speelt het in de kwartfinale een uitwedstrijd. Tegen wie is nog niet bekend. Ook stadsgenoot Excelsior zit na de winst bij MVV van dinsdagavond in de koker.

Feyenoord - Heracles Almelo 3-2 (1-1)

33' Delano Burgzorg 0-1

47+2' Luis Sinisterra 1-1

53' Bryan Linssen 2-1

84' Lutsharel Geertruida 3-1

90+2' Adrian Szöke 3-2

Opstelling Feyenoord: Marsman; Geertruida (87' Nieuwkoop), Spajic, Senesi, Malacia; Fer (87' Wehrmann), Toornstra, Kökcü (46' Haps); Berghuis, Pratto (46' Linssen), Sinisterra (73' Diemers)