Trein, tram, bus en metro blijven rijden tijdens avondklok

De vervoersbedrijven zelf gaan niet controleren of mensen 's avonds terecht reizen. De handhaving van de avondklok is niet de bevoegdheid van het ov-personeel. "De verantwoordelijkheid om te bepalen of een reis wel of niet noodzakelijk is, ligt bij de reiziger zelf", zegt de RET.

Ov-bedrijven mogen zelf bepalen of ze minder gaan rijden, het kan zijn dat er op basis van de praktijk nog aanpassingen in de dienstregeling komen.