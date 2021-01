Linssen op de bank bij Feyenoord: 'Je verwacht na een hattrick te spelen'

Bryan Linssen was woensdagavond als invaller met een goal belangrijk voor Feyenoord in het bekerduel met Heracles Almelo (3-2). Dat was zijn eerste goal na de hattrick van de aanvaller in de eredivisiewedstrijd tegen sc Heerenveen van afgelopen december. Na dat duel belandde Linssen op de bank van de Rotterdammers.

"Je verwacht na een hattrick in de volgende wedstrijd te spelen", geeft Linssen toe. "Maar dat gebeurde niet. In de eerste seizoenshelft had hij (trainer Dick Advocaat, red.) alle tijd om mij te wisselen. Dan was dat terecht geweest. Zo eerlijk moet je ook zijn." Feyenoord zag na de winterstop meerdere geblesseerde spelers in de selectie terugkeren, waarna Linssen op de bank moest plaatsnemen.

Kijk hieronder naar de persconferentie met Feyenoord-aanvaller Bryan Linssen. De tekst gaat verder onder het fragment:

Tegen Heracles Almelo kon Linssen dus weer belangrijk zijn. "Als je scoort, dan is het altijd positief. Ik denk dat ik een aardige tweede helft heb gespeeld met een belangrijke goal en diepgang."

Linssen vraagt zich af hoe Feyenoord het bekerduel bijna nog weggaf in de blessuretijd. "Ik stond bij de middellijn ook met mijn handen in het haar. Ik dacht: het zal toch niet? Maar uiteindelijk is het belangrijkste dat we hebben gewonnen."

Kijk hierboven naar het volledige interview van verslaggever Sinclair Bischop met Feyenoord-aanvaller Bryan Linssen na afloop van de bekerwedstrijd tegen Heracles Almelo (3-2).