Advocaat over bekerzege Feyenoord op Heracles (3-2): 'Een matige vertoning'

Feyenoord-trainer Dick Advocaat was woensdagavond niet tevreden over het spel van zijn ploeg in het bekerduel met Heracles Almelo. Na ruim negentig minuten spelen stond er een moeizame 3-2 overwinning op het bord in de Kuip.

"Het begint eigenlijk al in de eerste minuut, dat een speler vanaf de aftrap tussen vier man doorloopt naar de goal", vertelt Advocaat na afloop. "We hadden gehoopt en verwacht dat het na de wedstrijd van zondag beter zou gaan, maar vandaag was het een matige vertoning."

"Je ziet dat je op moet passen met spelers die nog niet honderd procent fit zijn tegen een gretige groep, anders krijg je het moeilijk", vertelt Advocaat over onder meer het matige optreden van Orkun Kökcü. "Ook Haps heeft nog niet de fitheid voor een hele wedstrijd, we zijn nog steeds een beetje aan het zoeken."

Transfernieuws

Advocaat reageerde ook nog even op de transfergeruchten bij Feyenoord. Zo weet hij niets van het eventueel uitlenen van spits Nicolai Jørgensen. "Ik weet niet hoe jullie daarbij komen. Hij had maandag toch weer een beetje last, daarom namen we vandaag geen risico. Misschien zijn drie wedstrijden voor hem in een week tijd te veel."

"En Luciano Narsingh naar Twente? Die mogelijkheid is er. Dat heeft ook al in de krant gestaan dus dat kan ik wat makkelijker op deze manier zeggen. Maar dat is nog niet helemaal rond volgens mij."

Bekijk hieronder het hele interview met Feyenoord-trainer Dick Advocaat