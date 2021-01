Een avondklok tijdens de bloei van je leven: 'Jongeren zullen handhavers op het spits drijven'

Jongerencoach Odair Inocencio en jongerenwerker Yusuf Can over de gevolgen van de avondklok voor jongeren

De avondklok is bijna een feit, alleen de Tweede Kamer moet nog akkoord geven. Hoe gaan jongeren die in de bloei van hun leven zijn om met deze drastische maatregel? Jongerenwerker Yusuf Can op Rotterdam-Zuid en jongerencoach Odair Inocencio van Rotterdam-Noord laten hun licht op het nieuws schijnen. "Het besef is er nog niet bij alle jongeren."

De persconferentie van premier Mark Rutte op een ongebruikelijke woensdagmiddag is net voorbij. Odair heeft zojuist online lesgeven en pittige gesprekken gehad met jongeren over de avondklok. Hij merkt op dat sommige jongeren die hij sprak veel weerstand hebben en de strijd opzoeken.

Overlast

"De één zegt dat hij er schijt aan heeft en de ander zegt dat hij de boete zal aannemen." Odair is ook bang voor overlast. "Ik voorzie chaos. Jongeren zullen de handhavers op het spits drijven."

Op Zuid, in de wijk Feijenoord, zegt jongerenwerker Yusuf Can precies hetzelfde. Hij zegt dat een avondklok moeilijk te controleren is. "Het zal een kat-en-muisspel worden tussen jongeren en handhavers."

Een maatregel zoals de avondklok heeft ook invloed op de mentale gezondheid van jongeren. Odair zegt dat ze sociale contacten missen. "Ik ken jongeren die tegen het depressieve aan zitten. De maatregelen doen veel met ze."

Sommige jongeren wonen met zes of zeven familieleden in een klein appartement, dat levert ook spanningen op, vertelt Yusus. "Ze worden boos en agressief. Wat de laatste tijd ook een rol speelt is huiselijk geweld."

Oplossing

Wat zouden oplossingen kunnen zijn? Volgens Yusuf moeten we nog even doorbijten. "Het sociale leven moet zich nu online afspelen, bijvoorbeeld door een game-toernooi. Dat kan een stukje van de oplossing zijn." Odair heeft niet een oplossing klaar maar zegt dat hij er voor de jongeren zal zijn. "Ik probeer te zorgen dat ze positief kunnen omdenken."