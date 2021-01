Dit gebeurt er met de wattenstaafjes uit de massale test in Lansingerland

Al die wattenstaafjes worden naar een laboratorium in Rijswijk gestuurd om daar te kijken wie er positief test op corona. De positieve monsters worden vervolgens onderzocht in het Erasmus MC om te kijken hoe het zit met de Britse variant. "We willen weten hoe deze variant zich verspreidt!"

Viroloog Richard Molenkamp en zijn collega's hebben het maar druk met alle coronatests. Deze ochtend is er weer een hele nieuwe lading tests uit Lansingerland binnengekomen. "We kijken hier naar de genetische karakterisatie van het virus", legt Molenkamp uit. De virologen willen weten hoe het virus in elkaar zit, hoe groot de uitbraak in Lansingerland is, of de Britse variant zich verder heeft verspreid en ook of kinderen daar een rol in spelen.

Ook wordt er bestudeerd welke gevolgen de nieuwe varianten zoals de Britse variant reageren op de werking van vaccins. Het is nog wel even wachten op de eerste resultaten uit het onderzoek, nog zeker 1,5 week voordat ze met zekerheid iets over de resultaten kunnen zeggen. Het moet erg zorgvuldig gebeuren, want de testresultaten kunnen van invloed zijn op beslissingen van het kabinet.

Aanleiding voor dit grote onderzoek is de, vermoedelijk, zeer besmettelijke Britse coronavariant die eind november uitbrak op een school in Bergschenhoek. Leerlingen, hun ouders, leerkrachten en huisgenoten werd al gevraagd om zich te laten testen.

Aan die oproep werd massaal gehoor gegeven. Er is uiteindelijk voor gekozen om alle inwoners te laten testen om beter zicht te krijgen op de verspreiding van het coronavirus en de Britse variant.