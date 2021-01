Rotterdamse scholier Dion start petitie tegen centraal examen: 'We zijn onvoldoende voorbereid'

Eindexamenscholieren in het voortgezet onderwijs maken zich zorgen over de centrale examens. Zo ook Dion van der Burgh, die in het eindexamenjaar zit op het Rotterdamse Zuider Gymnasium. Hij is zelfs een petitie gestart om het centraal examen, net als vorig jaar, te schrappen. "Door alle maatregelen op scholen voelen we ons niet voldoende voorbereid op het centraal examens."

Met de petitie hoopt Dion dat zijn zorgen rond het centraal eindexamen serieus genomen worden. Binnen een dag haalde hij 165 handtekeningen op. "De leskwaliteit is onvoldoende om ons voor te bereiden op het centraal examen. Daarnaast heeft dit eindexamenjaar in vergelijking met vorig jaar langer minder goed onderwijs gekregen. Het is krom dat er van ons verwacht wordt dat we eindexamen kunnen doen onder deze omstandigheden."

Rector Linda Waals is trots dat Dion zich zo uitspreekt over de kwestie. "Het is heel goed dat een leerling zich uit. Niet alleen voor zichzelf maar ook voor alle scholieren in Nederland. We zijn trots op hem dat hij dit doet."

Aangepast rooster

Eindexamenscholieren mogen als één van de weinige studenten nog fysiek naar school, om zich goed voor te bereiden op het examen. Maar ook dan zijn er maatregelen. "Wij hebben onze klassen in twee groepen geknipt. Daardoor krijgen de leerlingen vier keer 40 minuten les in plaats van 80 minuten. 's Middags werken ze onder begeleiding van een docent aan opdrachten. Volgens ons hebben ze geen achterstand, maar ik kan me goed voorstellen dat ze dat wel zo voelen."

Dat gevoel leeft inderdaad erg bij Dion. Maar hij ziet de petitie niet als een makkelijke weg naar een diploma. Het liefst had hij de petitie zelfs niet opgezet. "Ik had met alle liefde mijn centraal eindexamen gemaakt. Vorig schooljaar heb ik zelfs overgedaan om het eindexamen te kunnen doen. Als ik de zelfverzekerdheid zou hebben dat ik klaar ben voor het examen, dan maak ik het gewoon. Maar dat gevoel is er nu niet."

Inzet

Volgens Dion ligt het zeker niet aan de inzet van zijn docenten en de school, legt hij uit. "De school en de docenten doen hartstikke goed hun best om ons te faciliteren. Ze willen ons zo goed mogelijk voorbereiden, maar onder deze omstandigheden gaat het gewoon niet."

Waals begrijpt de zorgen van de leerling van haar school en deelt die ook wel. "We hebben op onze school alle tijd en ruimte benut om les en begeleiding te geven. Maar op sommige scholen was een uitbraak of waren veel leraren ziek. Ook de thuissituatie kan door het coronavirus verre van optimaal zijn. Dus er is wel een ongelijkheid in kansen voor sommige leerlingen."

Extra stress

Ook de docenten maken zich soms zorgen, merkt Waals. Al is dat vaak niet over de capaciteiten van leerlingen om een eindexamen te halen. "Docenten kunnen goed inschatten of een kind naar het vervolgonderwijs kan. Maar ze zien ook dat de leerlingen extra stress hebben door de onzekere situatie.

De vraag rijst soms ook bij docenten en leerlingen waarom er in de persconferenties van het kabinet nooit over de eindexamenleerlingen wordt gesproken."

Medio maart komt het Ministerie van Onderwijs met nieuwe berichtgeving over het centraal examen. De studenten krijgen dit jaar al extra tijd in het tweede en derde tijdvak om eventuele quarantaines van leerlingen op te vangen. Ook komen er extra herkansingen voor de schoolexamens en het centraal examen.