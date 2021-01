Het weer van vandaag: wisselend bewolkt met kans op een bui

Donderdag is het wisselend bewolkt en in de middag bestaat er kans op een bui. Het wordt 8 of 9 graden. De krachtige en aan zee harde zuidwestenwind neemt in de loop van de dag in kracht af en de zware windstoten verdwijnen.

In de avond gaat het vanuit het zuiden regenen, in de loop van de nacht trekt de regen naar het oosten weg. De temperatuur daalt naar 3 graden in het oosten van de regio en 5 graden aan zee.

Vrijdag is een aardige dag met geregeld zon en blijft het droog. Bij een matige en aan zee vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 7 graden.

Vooruitzichten

In het weekend en begin volgende week is het kouder met enkele (winterse) buien. In de middag wordt het 5 graden. In de nacht ligt de temperatuur dichtbij het vriespunt.

Gemiddelde temperatuur

Tussen 21 en 31 januari bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 6,8 graden en de minimumtemperatuur 1,7 graden.