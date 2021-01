'Ghostbusters' ontsmetten testlocaties Lansingerland

Als de laatste tester van de dag is vertrokken, komt de schoonmaakploeg binnen. En dat is een bijzondere verschijning. De schoonmakers lijken eerder een vreemd soort ghostbusters die met hun blauwe schiet-apparaten de hele ruimte afspeuren. Alleen spoken zijn niet hun doelwit, wel ieder spoortje van bacillen, bacteriën en virusresten.

"Ik ben alles aan het desinfecteren. Alle testplekjes loop ik langs, alles wat mensen kunnen aanraken, daar schiet ik een nevel overheen", vertelt Radha. "En zoals je ziet, die nevel verspreidt zich overal."

Deze e-spray zoals het blauwe wapen officieel heet, is speciaal ontwikkeld voor het secuur ontsmetten van ruimtes en dat blijkt heel handig tijdens de coronacrisis. "Dit apparaat is zo gemaakt dat alle neveldeeltjes zich goed verspreiden over de oppervlakte en dat er dus geen enkel plekje gemist wordt", vertelt Jordan Smit van schoonmaakbedrijf Gemini. Zij maken iedere avond de drie testlocaties in Lansingerland schoon.

De nevel bestaat voor 3% uit waterstofperoxide en 0,11% perazijnzuur. De rest is water. Met deze concentratie kunnen ruimtes goed en makkelijk gedesinfecteerd worden. Perazijnzuur wordt ook gebruikt om medische instrumenten te reinigen.

Ruim een week geleden startte in Lansingerland het grote testen van alle inwoners. Ruim 60 duizend mensen zijn opgeroepen om mee te doen, van heel jong tot heel oud. Doel van het onderzoek is meer te weten te komen over de verspreiding van het coronavirus en dan vooral de Britse variant. Op drie extra testlocaties in Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs en Bleiswijk kunnen de inwoners terecht. De teller staat bijna op 40.000 afgenomen testen.

Dat de testbereidheid groot is, bewijst een dame van 90 jaar die in de stromende regen met haar scootmobiel naar de testlocatie in Bergschenhoek komt. Vlak voor aankomst krijgt ze pech. "De crewleden hebben haar naar binnen gehaald en haar scootmobiel naar binnen gerold", vertelt de locatiemanager. "We hebben de ANWB gewaarschuwd en tijdens een kopje koffie kon de dame wachten op de reparatie van haar scootmobiel. Het is een mooi voorbeeld dat ook mensen van hoge leeftijd hun sociale verplichting nakomen", vertelt Marco van Unen van de testlocatie in Bergschenhoek.

Het testen loopt zo voortvarend dat de locatie in Berkel en Rodenrijs voor de laatste dag open is. De twee andere testplekken in Bergschenhoek en Bleiswijk zijn vrijdag nog open. Daarna kunnen inwoners van Lansingerland terecht bij de grote testlocatie bij Rotterdam The Hague Airport. De eerste resultaten van het onderzoek in Lansingerland worden vrijdag verwacht.