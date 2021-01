De Amerikaanse honkbaldroom brengt de Collins-broertjes naar Kansas City: 'Heel mooi dat we dit samen mogen doen'

"Ik zat wel een beetje te stressen", geeft Darnel Collins toe, die onlangs pas echt zijn contract tekende. Hij wist al sinds februari 2020 dat Kansas City - één van de 30 MLB-teams in de Verenigde Staten & Canada - hem wilde hebben, maar vanwege de corona-uitbraak deed het even op zich wachten. "Ik kon niet daarheen gaan en zij niet hierheen. Dan ga je even denken dat ze misschien geen geld meer hebben ofzo. Maar uiteindelijk kwam het toch allemaal goed."

Altijd honkbal

Dat de broers zo talentvol zijn en dit pad gaan bewandelen is voor hun opa en voormalig Neptunus-coach Jan Collins geen verrassing. "Als ik vroeger bij ze kwam stond het honkbal altijd aan", zo legt hij uit. "Dan gingen ze ook kleine propjes maken met natte kranten en die met een rubberen knuppel weg slaan. En wat ik nog indrukwekkender vond: op hun vijfde kenden ze al zoveel honkbalspelers bij naam en deden ze hun na bij het slaan."

Inmiddels zijn ze allebei ietsje ouder maar nog steeds hartstikke jong als het aankomt op professioneel honkbal. Darryl maakte in 2018 de overstap en draaide één jaar mee in Amerika in het zuidelijke Phoenix in de staat Arizona. Daar was één van de opleidingsteams gezeteld van de Kansas City Royals waar hij met andere jonge honkbaltalenten speelde. "Vanwege corona kwam ik afgelopen jaar terug naar Nederland, maar ik hoop in april weer die kant op te gaan."

Buitenveld

Toch heeft Darryl in dat ene jaar al genoeg indruk gemaakt om op de zogeheten talentenlijst van Kansas City op #27 binnen te komen . Maar de weg is nog lang: honkbalteams in Amerika hebben vele opleidingsteams en om Major League Baseball, de allerhoogste competitie, te bereiken moeten Darryl en Darnel zo'n 4/5 teams doorlopen. "Het is zaak om elk jaar eigenlijk een niveau hogerop te komen", legt Evert-Jan 't Hoen, bondscoach van het Nederlands team en technisch coördinator van de Rotterdam Unicorns, uit.

"Maar ze zijn allebei zeer talentvol als buitenvelders", vervolgt 't Hoen. "Ze zijn ook heel atletisch en dat maakt het aanpassen heel makkelijk. En aan slag zijn ze ook goed voor hun leeftijd. Daarin kunnen ze het verschil maken. Want als je niet kan slaan, kom je sowieso niet aan speeltijd."

Maar vooralsnog maken Darnel en Darryl zich nergens druk om en beseffen ze zich dat ze nog een lange weg hebben te gaan. "Je kan alleen maar op jezelf focussen en je best blijven doen", zegt de jongste van het stel, die net als zijn broer Darryl hoopt dat ze wellicht ooit samen op MLB-niveau komen te spelen namens de Kansas City Royals. "Wie weet, het zou heel mooi zijn als we daar allebei kunnen komen."