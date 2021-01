Psychologe over mentale gevolgen van de strenge maatregelen: 'Zoek de grenzen op van wat wél kan'

Volgens haar hebben vooral jonge mensen behoefte aan uitleg waarom de maatregelen steeds strenger worden. "Met de kennis van nu had er beter gekeken moeten worden wat verstandig beleid is. Hadden de klassen niet kleiner gemaakt kunnen worden en hoe kunnen we contact blijven houden met jongeren. Sommige scholen hebben eigen initiatieven, maar dat lukt niet iedereen."

Een andere optie is volgens Seriese strengere maatregelen in de avond, zoals een avondklok die eerder begint. "Dan kan er overdag meer lucht ontstaan voor jongeren om zich vrijer te bewegen. Zij zijn al veel digitaal bezig. Het zou juist goed zijn als zij zich overdag meer kunnen bewegen. Alleen of in kleine groepjes."

Het feit dat ook de GGZ is opgeroepen om alles digitaal te doen, heeft volgens Seriese ook de nodige gevolgen. Voor een grote groep werkt de digitale hulp goed, maar dat geldt niet voor iedereen. "Die verlies je vervolgens uit het oog. Er zijn mogelijkheden om een afspraak te maken om mensen face to face te zien, maar we weten niet of we iedereen in dit proces binnenboord hebben gehouden omdat de oproep om thuis te werken en alles digitaal te doen, heel sterk is geweest."

Eenzaam en somber

Volgens de psychologe heeft de crisis niet geleidt tot meer aanmeldingen. "Die zijn gelijk gebleven vergeleken met andere jaren. Wel zien we dat mensen meer kampen met passiviteit, last hebben van eenzaamheidsgevoelens en somberheid. Die groep wordt groter."

De crisis heeft dus mentale gevolgen. Hoe moeten we daarmee omgaan? "Wij zoeken binnen de maatregelen naar wat wel mogelijk is, hoe beperkt ook. Dat vraagt creativiteit van de behandelaren én van de patiënten. Sommige mensen hebben de veerkracht om daar goed mee om te gaan. In het begin van de crisis waren mensen vooral angstig omdat ze niet wisten wat ze konden verwachten." Volgens haar hebben mensen nu vooral moeite met volhouden, omdat er nogal wat gevraagd wordt van ons.

Seriese adviseert om in de huidige situatie te kijken wat wél kan. "Blijf goed die afweging maken en kijk hoe je soms de grenzen kunt opzoeken en tegelijkertijd ook je verstand gebruikt. Een illegaal feest organiseren is een uiterste. Je kunt elkaar ook in kleiner verband opzoeken. Zoek altijd steun als je er niet uitkomt."