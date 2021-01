Hoe je als starter aan een huis komt: 'Begin op tijd met sparen'

Een huis vinden als starter is even onmogelijk als je studieschuld volledig afbetalen. Misschien nog wel een stukje moeilijker, gezien de huizen steeds duurder worden en het aanbod van betaalbare woningen steeds kleiner.

Nu zweeft Rotterdam volgens Rijnmond-expert Karin Radstaak van het Nibud nog in het middensegment: het kan zowel duurder als goedkoper dan wonen in de Maasstad. "In Rotterdam ben je voor een simpel appartement 250 duizend euro kwijt", weet ze.

Dat is nog niet eens zo duur. "Rotterdam staat niet in de lijst van duurste of goedkoopste plekken, naar de prijs per vierkante kilometer. In de duurste plaats betaal je wel 6 duizend euro per vierkante kilometer, in de goedkoopste zo'n 1,5 duizend."

Toch blijft het kopen van een huis lastig. "Het hangt ook af van de plek waar je wil kopen: buiten de Randstad is het vaak minder duur. En het hangt natuurlijk ook af van of je eigen geld hebt, of dat je alles moet lenen. Voor de ene starter is het vinden van een huis makkelijker dan voor de ander", zegt Radstaak.

Spaarplan

Nu is een lening van de bank ook niet hét antwoord. "Je kunt altijd een hypotheek krijgen als je kunt aantonen dat je die kunt aflossen, maar er komen ook extra kosten bij het kopen van een huis. Taxatie, hypotheekadviseur, notaris... daar heb je geld voor nodig, want dat zit niet in de hypotheek", weet Radstaak.

"Dan zit er niet veel anders op dan te sparen voor je zo'n stap kunt gaan zetten. Je kunt wel voor een hoge hypotheek gaan, maar dan moet je vaak bezuinigingen op andere zaken. En dan heb je toch de last op je schouders van een hoge lening."

Ze weet echter dat sparen moeilijk is, vooral als je nog in een huurwoning woont. "Voor het kopen van een huis heb je gemiddeld tussen de 10 en 50 duizend euro nodig. Als je het wilt opknappen, is het misschien nog meer. Sparen en huren is zeker niet eenvoudig." Maar dat is volgens Radstaak wel de beste optie.

Haar advies? "Begin op tijd met sparen. Maak een spaarplan, zodat je weet wat je nodig hebt, wat je opzij moet zetten en wanneer je je doel bereikt hebt. Maak ook vooral een aparte spaarrekening, dan kun je alles goed in de gaten houden."