Verkrachting De Esch: celstraf voor Gerson F. verdubbeld

Rotterdammer Gerson F. heeft in hoger beroep vier jaar cel en tbs gekregen voor een verkrachting in De Esch in Rotterdam Kralingen. De man was in juli 2018 achter haar aan gefietst. Hij probeerde haar ook te wurgen met een t-shirt.

Het slachtoffer was een Indonesische studente. Zij heeft de aanval van Gerson F. maar net overleefd. Zowel de verkrachting als de wurging was potentieel dodelijk: de verkrachting leidde tot veel bloedverlies en door de verwurging had de vrouw kunnen stikken. Het snel inbrengen van een buisje in de luchtpijp heeft dat verhinderd.

De straf is anders dan de beslissing van de Rotterdamse rechtbank. Die had Gerson F. als minderjarig gezien en twee jaar jeugddetentie plus jeugd-tbs opgelegd. Gebleken is dat de vele stoornissen die hij heeft er niet beter op zijn geworden sinds hij in een pedagogische setting voor jongeren verblijft. Daarom is besloten hem als volwassene te berechten en tbs met dwangverpleging op te leggen.

Uit onderzoek is naar voren gekomen dat Gerson F. vanaf zijn kindertijd is misbruikt en verwaarloosd. Hij is opgegroeid met het idee dat seks altijd samengaat met pijn en geweld.

Het hof heeft een zogeheten ongemaximeerde tbs opgelegd. Deskundigen gaan er vanuit dat hij zeer lang moet worden behandeld, voor hij weer terug in de samenleving kan. Gerson F. krijgt de straf en de behandeling ook voor twee straatroven op vrouwen en een diefstal.

Met het slachtoffer gaat het redelijk goed, zegt haar advocate Nelleke Stolk. "Ze studeert nog altijd in Rotterdam. Ze is vooral blij dat hij als volwassene is berecht en niet meer als kind is gezien." De studente krijgt een schadevergoeding van 50.000 euro.