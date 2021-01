Interview met huisarts: 'Vaccinatie huisartsen is goed nieuws voor patiënten in deze spannende tijden'

"Het is een verstandig besluit dat de minister heeft genomen. Het gaat nu echt gebeuren ", zegt Hoogervorst. "Onze argumenten en de bijval vanuit de patiënten en de ziekenhuizen hebben gewerkt. Huisartsen zijn hard nodig, ze zijn de spil in onze zorg. Dat moet overeind blijven."

Volgens Hoogervorst gaat het in de regio Rotterdam om 600 huisartsen in Rotterdam die de komende tijd worden gevaccineerd. Volgens De Jonge moeten de huisartsen een belangrijke rol spelen in het inenten van de 90-plussers die vanaf volgende een prik krijgen. "Huisartsen spelen sowieso een belangrijke rol in het toedienen van de prik. Het is de bedoeling dat wij zes miljoen Nederlanders gaan inenten. Maar de 90-plussers worden via de GGD opgeroepen."

Lage temperaturen

Dat heeft volgens Hoogervorst te maken met de vaccins die nu beschikbaar zijn en die bij zeer lage temperaturen moeten worden bewaard. "Het zijn praktische eisen waaraan wij niet kunnen voldoen. Binnenkort komt het AstraZeneca-vaccin. Dat wordt mogelijk eind januari goedgekeurd. Daarmee gaan de huisartsen vaccineren."

Hoogervorst krijgt komende zaterdag zijn eerste prik.