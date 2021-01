Vakbonden zijn creatief tijdens lockdown: metaalwerkers rijden door 'staakstraat' in Alblasserdam

FNV is creatief tijdens lockdown: metaalwerkers rijden door 'staakstraat' in Alblasserdam

Honderden mensen die naast elkaar staan te roepen, te toeteren en spandoeken omhoog houden. Een stevige staking is geen coronaproof tafereel. De FNV heeft daar iets op bedacht voor metaal- en metalelektromedewerkers uit de regio: een 'staakstraat' in Alblasserdam.

Werknemers van bedrijven uit Alblasserdam, Rotterdam en de Drechtsteden leggen 24 uur hun werk stil voor een betere cao. Op de staakstraat hangen alleen wat vlaggen. "We hebben het een klein beetje aangekleed, maar het moet vandaag zo sober mogelijk," zegt FNV-bestuurder Jan Meeder.

Mensen komen niet bij elkaar, maar moeten zich wel registreren voor de staking. Daar heeft de FNV dus iets op gevonden. "We hebben een staakstraat ingericht. Hier rijden de mensen in en leveren een formulier in dat vooraf al is ingevuld."

De formulieren komen binnen in hokjes waar groot 'Kassa' op staat. Symbolisch, want de formulieren worden ingeleverd door metaal(elektro)werkers om meer loon te krijgen. Meeder: "De cao-onderhandelingen zijn op de klippen gelopen."

De metaalwerkers zijn het niet eens met een loonsverhoging van 2,25 procent over twee jaar. "Wat erbij komt, moet iets meer zijn dan de toename van de koopkracht. Dit voorstel is lager dan de inflatie op jaarbasis. Veel te weinig!"

Meeder verwacht over de hele dag zo'n vierhonderd stakers door de staakstraat. "Doorgaans is een staking minder sober en staan de eerste werknemers al voor 07:00 uur klaar. Toch hopen we dat ook deze staking een gevoelige tik is voor werkgevers."