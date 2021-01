Gommers over de avondklok: 'Zo'n avondklok doet iets met mensen'

Is Diederik Gommers nou voor of tegen een avondklok? De ic-arts van het Erasmus MC leek deze week te pendelen tussen voor en tegen, maar voor dat hinken op twee gedachten heeft hij een uitleg. Over het isolement en nut en noodzaak.

"Je kunt niet tegen een een avondklok zijn om de verspreiding van het virus tegen te gaan. We hebben nieuwe data die voorspellen hoe het gaat zijn als de Britse variant van het coronavirus geen halt wordt toegeroepen", legt Gommers uit.

Toch had hij moeite met de motivatie voor de steeds strengere maatregelen. "De inzet van zo'n avondklok doet iets met mensen. We zijn bijna een jaar bezig en we hebben het met z'n allen fantastisch gedaan. Je ziet de effecten van de lockdowns. De besmettingen met de oude variant gaan omlaag en de ic's worden ontlast. Maar roepen dat je alles voor de ziekenhuizen en de ic's doet, daar had ik moeite mee. Zo kun je niet alles beredeneren."

'Financieel gaat het niet meer'

Gommers zelf kijkt verder dan alleen de gevolgen voor de ziekenhuizen. "Mensen schrijven me dat het gaat echt niet meer gaat. Financieel gaat het niet meer, de jongeren zien het niet meer zitten. Dat wilde ik benadrukken. Als je een middel als de avondklok inzet, dan moet je aandacht hebben voor mensen die het niet meer redden bij een eventuele derde golf."

Toch waren de cijfers die hij in eerste instantie van het Outbreak Management Team kreeg, niet zo alarmerend dat hij een avondklok nodig vond. "Je moet zorgvuldig omgaan met zo'n maatregel, omdat ieder keer weer blijkt hoe moeilijk het is om weer te versoepelen. Op het moment dat je ermee begint, moet het echt het aller-allerlaatste redmiddel zijn. En de Britse variant verspreidt zich makkelijker en daarom moet je het contact vermijden. Het gaat hier echt om gedrag. Dat kun je afdwingen met een avondklok, maar je kunt dat ook vragen aan mensen en ze heel goed uitleggen waarom strenge maatregelen nodig zijn."

De uitbreiding van het aantal gevallen met de Britse variant, die veel besmettelijker is, heeft Gommers vervolgens weer op andere gedachten gebracht. "Je moet zorgen dat je de verspreiding onder mensen stopt. De meeste besmettingen vinden in een thuissituatie plaats. We kunnen niet controleren wat mensen achter gesloten deuren doen, maar pas alsjeblieft op de snelheid waarmee de nieuwe variant zich verspreidt."

Aandacht voor de jongeren

Volgens de ic-arts moet er ook meer aandacht komen voor jongeren. "Die hebben heel veel moeten laten, terwijl ze zelf niet altijd ziek worden van het virus. Die moet je wel iets bieden dan alleen maar meedelen wat niet kan. Je moet uitleggen dat je met elkaar je best moet doen om de verspreiding tot het minimum te beperken."

Gommers benadrukt het belang van het vaccineren. "Hoe meer mensen ingeënt zijn, hoe kleiner de kans dat het virus zich verder verspreidt. Op een gegeven moment verdwijnt het virus en hopelijk verdwijnen ook de mutaties zoals de Britse en de Zuid-Afrikaanse variant."