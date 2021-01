Politie houdt drie tienermeisjes en twee jonge mannen aan voor wapenbezit

De politie heeft woensdagavond drie wapens in beslag genomen. Eén daarvan kwam uit een auto met drie tienermeiden erin.

Agenten controleerden op de Charloisse Lagedijk een auto met een 18-jarige Barendrechtse en twee meisjes van 16 en 17 uit Den Haag. In het voertuig troffen ze een vuurwapen aan. De tieners zijn aangehouden.

Het tweede wapen werd gevonden door de bewoonster van een woning aan de Gerrit Rietveldstraat in Rotterdam. Het wapen lag in een papiercontainer. Zij alarmeerde de politie waarna de agenten het vuurwapen in beslag namen en een 18-jarige bewoner aanhielden.

Het derde wapen werd na een korte achtervolging gevonden. Agenten gingen op de Admiraliteitskade achter een auto aan. Twee van de drie inzittenden gingen ervandoor. Eén van hen, een 19-jarige Rotterdammer, werd tijdens zijn vlucht aangehouden. Hij had een vuurwapen bij zich.