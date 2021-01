Rotterdam scheldt duizenden slachtoffers van toeslagenaffaire schulden kwijt

De wethouder reageert op een voorstel van de partijen NIDA en de ChristenUnie-SGP. Grauss wil "rust en een snel herstel voor de slachtoffers". Alleen niet alle gedupeerden zijn bij de gemeente bekend. De overheid heeft toegezegd snel alle persoonsgegevens van de gedupeerde ouders naar de gemeente toe te sturen. Het is nog niet bekend hoe groot de totale schuld is die door de gemeente wordt kwijtgescholden.

Schulden kwijtgescholden

Vooralsnog hebben 1118 Rotterdammers zichzelf bij de Belastingdienst gemeld. Zij komen in aanmerking voor het compensatiebedrag van 30 duizend euro die tot op heden geen enkele gedupeerde heeft ontvangen. Slachtoffers kunnen zich melden bij het Hulpteam Toeslagen Rotterdam, een samenwerking van de gemeentelijke ombudsman en de gemeente Rotterdam.



Eerder deze week maakte demissionair staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Financiën) bekend dat gedupeerden de schulden die ze hebben bij overheidsinstanties niet meer hoeven te betalen. Hiermee wordt voorkomen dat de ouders als ze compensatie krijgen dat bedrag niet weer moeten inleveren bij schuldeisers.

Afgelopen vrijdag viel het kabinet over de toeslagenaffaire. Minister Wiebes van Economische Zaken stapte op als minister. Hij was tijdens de affaire de verantwoordelijke staatssecretaris van Financiën. Lodewijk Asscher stopte donderdag als lijsttrekker bij de Partij van de Arbeid (PvdA) vanwege zijn rol in de toeslagenaffaire.



Behandeld als fraudeur