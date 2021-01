Vier procent minder zeeschepen naar Rotterdam in coronajaar

Minder scheepsbezoeken, minder scheepsinspecties, meer gezondheidsverklaringen: corona heeft het afgelopen jaar ook het werk in de Rotterdamse haven gedomineerd. Maar de continuïteit kwam daardoor volgens de (rijks)havenmeester niet in het geding.

Havenmeester René de Vries spreekt tijdens de presentatie van de nautische jaarcijfers zelfs van een 'veilig jaar, hoe gek dat misschien ook klinkt in een pandemiejaar.' Zijn verklaring: "We hadden geen grote aanvaringen met schepen, wel wat zogeheten parkeerschades. Maar in een haven waar 80.000 keer per jaar een zeeschip aankomt en 90.000 keer een binnenvaartschip, gebeurt helaas weleens wat."

Vorig jaar kwamen 28.170 zeeschepen naar Rotterdam; 1321 minder dan vorig jaar. Ook dat heeft volgens De Vries alles met corona te maken. Door de lockdown in China vertrokken minder containerschepen naar Europa. En met het Chinees Nieuwjaar kwamen er ook minder zeeschepen naar Rotterdam.

Door de strikte coronamaatregelen vonden controles en scheepsinspecties vaker op afstand en met minder mensen plaats. "Op schepen zijn de wandelgangen te smal om 1,5 meter afstand te kunnen houden. Ook de bemanning aan boord vreesde voor besmetting van buitenaf. We hebben daarom veel telefonisch afgehandeld en alleen daar waar nodig zijn we aan boord geweest. In totaal heeft het tot minder inspecties geleid, maar daar schaam ik me niet voor."

Proces-verbaal

Elk schip dat binnenkomt moet sinds de corona-uitbraak vlak voor aankomst een gezondheidsverklaring van de bemanning kunnen overleggen. Voorheen was dat een formaliteit. Sinds de corona-uitbraak moest dat zorgvuldig ingevuld worden, zodat instanties en bedrijven wisten welke maatregelen ze moesten treffen.

De Port Health Authority Rotterdam heeft in 2020 meer dan 25.000 e-mails met verklaringen ontvangen. Tijdens controles bleken sommige kapiteins niet altijd te vertellen dat ze besmette bemanningsleden aan boord hadden. Volgens De Vries is dit zo'n vijf keer gebeurd. Tegen hen is proces-verbaal opgemaakt.

Repatriëren

De havenmeester heeft zich het lot van zeelieden in nood aangetrokken. Schepen die elders door COVID-19 waren gestrand, konden in Rotterdam hun bemanning repatriëren. "Zeelieden hebben het niet gemakkelijk gehad. Luchthavens gingen op slot; landen sloten de grenzen. Daardoor zaten met name Aziatische zeelieden soms maanden langer aan boord van een schip."

Rotterdam hielp vierduizend bemanningsleden van cruiseschepen via Rotterdam te repatriëren naar hun thuisland. De havenmeester benadrukt dat de hele havencommunity hieraan heeft meegewerkt. "Van burgemeester Aboutaleb moesten we een welkome haven voor zeelieden blijven. Hulde ook aan directeur Annet Koster van de KVNR, die door haar bijdrage zelfs Havenman/vrouw van het Jaar is geworden. Maar ook de zeehavenpolitie heeft zich hiervoor ingezet."

Het zorgde ervoor dat de cruiseschepen die lange tijd voor de kust lagen te wachten, uiteindelijk hun bemanning konden lossen. Ook een aantal koopvaardijkschepen waren hiermee gebaat.

Avondklok

Als de Tweede Kamer beslist dat de avondklok wordt ingevoerd, vindt de havenmeester het logisch dat het werk in de haven doorgaat. "De petrochemie kun je niet stil leggen om acht uur 's avonds. Dus op de A15 zul je toch mensen van en naar hun werk zien rijden. Ook mijn mensen op de patrouilleboten en het personeel dat achter de radar zit, werkt 's nachts door."

De aangekondigde ferrystop vanaf zaterdagmiddag geldt alleen voor passagiers van buiten Europa. Het vrachtvervoer blijft gewoon doorgaan. "Vrachtwagenchauffeurs mogen dus gewoon heen en weer rijden tussen het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Ook Nederlandse burgers mogen vanuit Engeland gewoon terug naar eigen land. Maar voor de Britten is dat niet meer mogelijk."

De maatregel geldt eveneens voor het vliegverkeer tussen het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Havenmeester De Vries verwacht niet dat deze maatregel voor veel problemen gaat zorgen. "Er wordt door gewone passagiers nog maar weinig gebruik gemaakt van de ferry's. In opdracht van de burgemeester zijn we de maatregel nu verder aan het uitwerken."