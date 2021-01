Zwijndrechtse terreurverdachte ‘fantaseerde er slechts op los’

Fabio I. schreef op internet racistische teksten als ‘Doodt alle niet-blanken, negers. Roei hun ras uit’. Ook zei hij dat homoseksuelen mishandeld moesten worden.

Volgens justitie is hij lid van de internationale, neo-nazistische organisatie The Base. “Het doel van deze beweging is het uitlokken van een rassenoorlog en het vestigen van een witte etnostaat.”

'Aangetrokken tot wilde theorieën'

Advocaat Kizilocak zei dat Fabio I. slechts zat op te scheppen op internet. “Hij heeft een moeilijke start gehad in het leven met veel armoede en spraakproblemen. Hij was zoekende en voelde zich aangetrokken tot wilde theorieën.” De advocaat schetste het volgende, huiselijke tafereel. “Hij zat bij zijn moeder op de bank met een kleedje over zich heen en fantaseerde er dan online op los.”

Volgens Kizilocak staat niet vast dat The Base een terreurorganisatie is. “Ze hebben nooit geweld gebruikt. Het is onvergelijkbaar met een islamitische, terroristische beweging. Ze hielden zich bezig met flyeren en graffiti, dat is toch wat anders dan moorden en martelen.” Ook betwist hij dat Fabio I. er lid van was.

Rechts-extremistisch gedachtegoed

Justitie ziet dat anders. “We zien duidelijk dat hij en medeverdachte Steven V. solliciteren bij de The Base. Dan zeggen ze dat zij de leiders zijn van de Nederlandse cel. Het rechts-extremistische gedachtegoed heeft zich volledig meester gemaakt van deze verdachte.” Fabio I. zei in een korte verklaring dat hij spijt heeft van de teksten die hij op internet heeft gezet.

De Zwijndrechter zit drie maanden vast. De rechter besloot donderdag de voorlopige hechtenis met drie maanden te verlengen.