Vertolker van 'Hand in Hand, kameraden' ernstig ziek, Feyenoordfans verrassen hem

Supporters van Feyenoord kunnen de tekst van begin tot eind meebrullen. Van hét clublied van de Rotterdamse club, 'Hand in Hand, kameraden'. Jacky van Dam, vertolker van het lied waarmee de spelers in de Kuip elke wedstrijd het veld opkomen, is ernstig ziek.

Toen fans dat hoorden, besloten zij de 82-jarige Rotterdammer te verrassen in het verpleeghuis in IJsselmonde waar hij verblijft. "Wij willen hem verrassen en bedanken voor dit iconische lied. Jacky is de vertolker van ons clublied', zegt een trouwe aanhanger van Feyenoord.

Het emotioneerde Jacky van Dam - zijn echte naam is Jaap Plugers - die even naar buiten kwam om met de fans het clublied te zingen. "Grandioos, ik ben er echt ondersteboven van", snikt hij.

'Zeer vereerd'

"Het is allemaal een beetje versleten, het gaat allemaal niet meer zo best", vertelt Jacky. "Maar ik ben er zeer vereerd mee, het zal je overkomen, en dat op mijn leeftijd. Prachtig, dat is Rotterdam."