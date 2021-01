Compromis in Tweede Kamer over avondklok vanaf 21:00 uur

De Tweede Kamer heeft donderdag ingestemd met een avondklok vanaf 21:00 uur. Het tijdstip van de maatregel wordt dus een halfuur verlaat. "Een meerderheid was tegen de avondklok van 20:30 uur", zegt Ewoud Kieviet, politiek verslaggever bij de NOS. Naar verwachting gaat de maatregel komend weekend in.

Kieviet: "Premier Rutte hield een fel pleidooi voor die avondklok. Hij verwees onder meer naar de ziekenhuizen die weer in maart vol zouden kunnen liggen, als er nu niet hard wordt ingegrepen. Of kankerbehandelingen die moeten worden uitgesteld. Daarover had hij een fel debat met onder meer Geert Wilders. Hij was juist heel fel tegen die avondklok."

Wilders noemde de avondklok "de grootste vrijheidsbeperking ooit, of in ieder geval in de afgelopen jaren of decennia". Rutte zei daarop dat de belangrijkste taak van politici is om ervoor te zorgen dat dit land veilig blijft. "Als nou alle deskundigen ons adviseren dit te doen, dan vind ik ook dat wij een zware plicht hebben om serieus te kijken dat ook te doen", zei Rutte.

Sociale impact

Eerder nog wilde onder meer fractievoorzitter van D66 Rob Jetten een avondklok die later inging. Kieviet: "Met een avondklok die om 20:30 uur begint, kunnen wij niet instemmen", zei Jetten tijdens het debat. Hetzelfde gold voor de Socialistische Partij (SP) en GroenLinks. De sociale impact is te groot als mensen 's avonds ook geen luchtje kunnen scheppen, was hun argument.

Kieviet omschrijft het debat als 'heel open'. "Het lijkt erop dat er van tevoren geen afspraken zijn gemaakt."