Aanslag met granaat op woning in Rotterdam

Bewoners van de Kronenburg in Rotterdam-Zuidwijk worden ruw uit hun slaap gewekt als er in hun straat een handgranaat ontploft. Het explosief richt grote schade aan woningen en geparkeerde auto’s aan. Niemand raakt gewond, maar de politie beschouwt dit wel als poging tot doodslag.

In de nacht van 10 op 11 januari om ongeveer 2.40 uur stappen enkele mannen uit een BMW. Eén van hen gooit de granaat naar een woning aan de Kronenburg. Ze vluchten en korte tijd later wordt de BMW aan de Vrijenburglaan in Barendrecht in brand gestoken. De daders stappen vervolgens in een Peugeot 3008, die een paar dagen later uitgebrand wordt teruggevonden aan de Jan van Riebeeckweg in Schiedam.

Beide vluchtauto’s zijn gestolen. De BMW in de nacht van 4 op 5 januari aan het Alouette Erf in Capelle. De Peugeot in de nacht van 28 op 29 december op het parkeerterrein van een flat aan de Vlaardingse Lepelaarssingel. Getuigen van de aanslag en/of de diefstal van de auto’s worden verzocht zich te melden. En dat geldt ook voor mensen die camerabeelden van de incidenten hebben.

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.