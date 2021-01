Man mishandeld en gegijzeld door groep mannen

Via snapchat maakt het slachtoffer op donderdag 26 november een afspraak met een bekende. Hij wordt aan de Tripolihof opgehaald door een groep mannen. Ze rijden in een grijze Volkswagen Polo GTI.

Dan blijkt dat hij wordt beschuldigd van diefstal. Het slachtoffer ontkent maar wordt urenlang naar verschillende plekken in Rotterdam gereden en mishandeld.

Aan het Palermohof in Rotterdam-Oosterflank weet hij aan zijn belagers te ontkomen. In Bureau Rijnmond wordt een verdachte getoond, die nog niet is aangehouden.

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.