Veiligheidsregio ZHZ: 'Het coronavirus dooft, en wordt overgenomen door de Britse variant'

Voorzitter Wouter Kolff van de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid riep donderdagmiddag in een persconferentie op om oog te houden voor mensen die eenzaam zijn. Door de extra maatregelen die zijn aangekondigd mag er nog maar één persoon per dag op bezoek komen, en komt er een avondklok. Kolff noemt deze maatregel ‘ingrijpend’.

We zijn allemaal coronamoe, maar we mogen niet opgeven", zei Kolff, die in het dagelijks leven burgemeester van Dordrecht is. “We zitten in een nieuwe fase van de corona-aanpak. We kunnen het ons niet permitteren om ons hoofd te laten zakken. We zien in de corona-aanpak nu de effecten. De effecten slaan vrij langzaam door, maar de daling van besmettingen is erg belangrijk. Ik zit zelf ook te hunkeren naar het moment dat we van al deze ellende af zijn."

Kolff riep verder op om oog te houden voor eenzame mensen. Door de nieuwe maatregelen mag er nog maar één persoon op bezoek komen, en komt er een avondklok.

Exotische mutaties

Een paardenmiddel, dat is hoe Kolff de avondklok typeert. “Tegelijkertijd is het zo ongelooflijk belangrijk om het virus terug te dringen. De exotische mutaties doen nu ook een intrede in ons land. Het percentage van de Britse variant van het virus wordt steeds groter. Vorige week was dat nog 3 procent van alle besmettingen, nu zit dat al rond de 10 procent. Binnen nu en een paar weken zal dat de helft van de besmette gevallen zijn."

Op zoek gaan naar uitzonderingen heeft volgens Kolff geen zin. “Dan is de maatregel een stuk minder effectief. Daardoor gaat het alleen maar langer duren. Het virus moet in een hoekje en daar moeten we samen onze schouders onder zetten.”

Vaccineren

Cees Vermeer, directeur Publieke Gezondheid GGD, vertelt tijdens de persconferentie dat het aantal covid-patiënten in het ziekenhuis daalt, maar volgens hem blijft het ziekenhuispersoneel zwaar overbelast. “Het normale coronavirus dooft, en wordt overgenomen door de Britse variant.”

Het vaccineren is volop in gang. De vaccinaties voor acute zorgmedewerkers is afgerond en zorg- en verpleeghuizen worden ingeënt. Het Albert Schweitzer ziekenhuis begint aankomend weekend met het vaccineren van huisartsen. Maandag wordt er gestart met het vaccineren van bewoners van verpleeghuizen.

Ouderen eerder vaccin

Verder worden ook ouderen sneller gevaccineerd dan eerder werd gezegd. Vanaf volgende week wordt één deel van de 90-plussers gebeld door de huisarts om een afspraak te maken voor een vaccinatie.

In de loop van volgende week krijgen ook 85-plussers een brief over het maken van afspraak. Dat kan op de priklocatie in hal van DeetosSnel in Dordrecht, of door de huisarts.

De tijd die tussen de twee vaccinaties zit wordt ook aangepast. Voorheen was dit drie weken, dat is nu opgeschoven naar zes weken. Daardoor kan sneller worden gevaccineerd.