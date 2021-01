Boekhouder die bankrekening kerk plunderde: 'Ze hebben het mij wel heel makkelijk gemaakt'

Tegen boekhouder David K., die de bankrekening van de Irenekerk in Ridderkerk heeft geplunderd, is een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden geëist. Ook eist de officier van justitie (OvJ) dat hij het gestolen geld terugbetaalt en zich laat behandelen voor zijn gedrag. OvJ Berte van Heemst: ''U zit er bij of het u niets kan schelen.''

In 2014 begint de boekhouder met het graaien in de kas. David koopt een synthesizer van 1850 euro. Een dag later pint hij 2500 euro. Het blijkt het begin van maandenlange plundering. "Ik heb als robot geleefd. Ik snap niet waarom ik deze grens over ben gegaan", zegt de verdachte vandaag voor de Dordtse rechtbank.

De verdachte heeft uiteindelijk zijn bruiloft in Blijdorp van het geld betaald, de huwelijksreis naar Andalusië, een reisje naar Engeland met de ferry, twee auto's, boodschappen en een studie. Daarnaast kocht hij online maar liefst 55 synthesizers, een elektronisch muziekinstrument. Dat lijkt vreemd, maar David is muzikant.

David K. begon te stelen toen hij nog een goede baan had als IT-er. "Ik weet niet wat mij heeft bezield. Ik weet gewoon niet hoe het komt." Uiteindelijk stopt hij met zijn werk door een burn-out. Hij gaat door met het verduisteren van het geld. "Ik wilde op dezelfde manier blijven doorleven." David heeft uiteindelijk in een periode van 3,5 jaar zo'n 127 duizend euro ontvreemd van de kleine kerkgemeenschap met slechts 100 leden in Ridderkerk.

Niet zo 'chique'

De verdachte stuurt uiteindelijk een e-mail naar het bestuur van de Irenekerk waarin hij de diefstal bekend. Hij stal het geld vanwege zijn verslechterde financiële situatie: "Ik realiseer mij dat dit niet de meest chique oplossing was, dus dan ook mijn excuses daarvoor.”

De kerkleden schrikken zich dood en doen aangifte bij de politie. Er wordt een terugbetalingsregeling opgezet. Zo'n 150 euro maakt de verdachte maandelijks over. Het blijkt uiteindelijk veel te weinig, de kerk kan er niet van overleven. Voor de leden van de Irenekerk zit er niets anders op dan het kerkgebouw te verkopen. De laatste dienst zal in mei zijn.

De kerkleden hopen met de strafzaak hun recht te halen. "Nu de kerk nog open is en de gemeenschap nog functioneert", zegt dominee Taselaar (82 jaar). Een halve eeuw wachten tot de terugbetaling is afgerond, zit er voor de meeste leden simpelweg niet in. Het doet hen allemaal veel pijn. Het vertrouwen is zwaar geschonden door iemand 'van binnenuit'. Dat de verdachte er weinig spijt van lijkt te hebben, maakt het allemaal niet makkelijker zegt Taselaar.

Tekst gaat door na foto van Taselaar voor de Irenekerk



De verdachte, die opgeleid is als accountant, lijkt de schuld vandaag ook gedeeltelijk bij de kerk neer te leggen. Hij vindt dat het hem wel érg makkelijk is gemaakt.

Schuld

Ze hadden beter moeten opletten zegt hij al eerder tegen de reclassering. De kerk had hem niet de pinpas met code moeten geven. De stelselmatige plundering was een ondoordachte actie, volgens de verdachte. Maar dat gaat er bij de OvJ niet in.

"Gezien zijn opleidingsniveau kun je verwachten dat betrokkene zich in meer of mindere mate bewust moet zijn geweest van zijn delict en eventuele nadelige consequenties hiervan.”

Een hel

David is niet de enige die zich vandaag moet verantwoorden voor de rechter. Zijn vrouw Willemijn zit naast hem in het beklaagdenbankje. Ze wordt er van verdacht dat ze een gedeelte van het geld heeft uitgegeven, aan een reisje naar Engeland en aan hun huwelijk. Willemijn huilt vrijwel tijdens de gehele zaak. "Ik ben door een hel gegaan!"

De vrouw ontmoet David, terwijl hij nog een goede baan heeft in de IT. Ze trouwt met hem in 2015 in gemeenschap van goederen. Hij verliest zijn baan, maar ze maakt zich geen zorgen. Ze denkt dat hij goed heeft gespaard en geld heeft meegekregen van zijn oude werkgever. "Ze zat op een roze wolk", legt haar advocaat uit. "Haar man deed alle bankzaken en zij wist niets van de diefstal."

Uiteindelijk komt de verduistering van het kerkgeld uit. Ze vindt het als gelovige vrouw extra zwaar dat hij van de kerk heeft gestolen. Ze schaamt zich ontzettend. Het wordt daarna ook duidelijk dat David schulden heeft bij de bank. "Er is veel misère in dit huwelijk", zegt Willemijn. Maar scheiden, dat niet. "Je belooft er voor elkaar te zijn in goede en in slechte tijden."

Haar man zegt dat hij van binnenuit veel pijn heeft over wat hij iedereen heeft aangedaan, ook al uit hij dat anders dan zijn geëmotioneerde vrouw.

Gitaar van oma

De OvJ eist voor Willemijn een voorwaardelijke werkstraf van 80 uur. Er is voorafgaand aan de rechtszaak van vandaag al conservatoir beslag gelegd op de spullen van het stel, wat betekent dat een deurwaarder beslag legt op het bezit van iemand. De verzameling synthesizers is verkocht, ten behoeve van de kerk. Dat geld gaat al van de schuld af.

Verder hoopt het stel dat ze sommige persoonlijke spullen niet hoeven afstaan, zoals een gitaar die de boekhouder van zijn oma heeft gekregen en een gitaar die Willemijn cadeau heeft gekregen van haar ouders.

De rechter doet over twee weken uitspraak over de zaak.