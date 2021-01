Taxichauffeurs reageren positief op avondklok: 'Verdienen nu ook al weinig'

Taxichaffeur over avondklok: "Het is echt nodig"

De Tweede Kamer heeft donderdag ingestemd met een avondklok vanaf 21:00 uur. Dat betekent (nog) stillere straten, minder verkeer in de avonduren, en dus ook minder inkomsten voor onder meer de taxichauffeurs. Hoe reageren zij op deze omstreden maatregel?

Voor het Centraal Station in Rotterdam staan de verschillende taxi's achter elkaar geparkeerd, stil. De chauffeurs zitten in hun auto of staan op straat. Op de vraag hoe zij tegen een avondklok aankijken, het verbod om tussen 21:00 uur en 04:30 uur op straat te zijn, reageren vrijwel alle taxichauffeurs positief.

Ze zijn niet boos of teleurgesteld over de gevolgen die het mogelijk voor hen heeft, zoals inkomsten die zij mislopen. Integendeel, ze vinden de avondklok noodzakelijk. "De diensten leveren nu al niks voor ons op, dus ik denk dat er geen groot verschil zal zijn. Gezondheid is het allerbelangrijkste. En een avondklok beschermt ons tegen het coronavirus."

Belangrijk en nodig

Een andere taxichauffeur laat hetzelfde geluid horen: "Ik vind het prima. Het is echt belangrijk en nodig. Deze paar maanden moeten we nog geduldig zijn en goed samenwerken."

Eerder vandaag debatteerde de Tweede Kamer over de invoering van de avondklok. In de persconferentie woensdag kondigden premier Rutte en minister De Jonge (Volksgezondheid) aan het voornemen te hebben de avondklok om 20:30 uur in te voeren.

Maar in de Tweede Kamer was donderdag, tijdens het debat over de avondklok, geen meerderheid voor die ingangstijd. Uiteindelijk werd de ingangstijd van de avondklok ingesteld op 21:00 uur. Op zaterdag gaat deze in.

