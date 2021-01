Prikken dichtbij huis? In Spijkenisse zijn ze er zo goed als klaar voor

Iedere gemeente een eigen priklocatie. Dat is de wens vanuit het kabinet en dus is sporthal Den Oert in Spijkenisse één van de plekken in de regio Rotterdam-Rijnmond die snel ingericht wordt als priklocatie.

Wie via een kleedkamer de hal inkomt, ziet acht ‘prikstraten’. “Mochten we het verzoek krijgen om op te schalen naar meer, dan is dat hier mogelijk”, zegt Iris Sips van de gemeente Nissewaard direct erbij. Ze leidt onder meer burgemeester Foort van Oosten rond, die onder de indruk is van wat hij ziet. “Niks zou erger zijn dan dat er dadelijk wel vaccins zijn, maar geen plekken om te prikken, dus het is ontzettend goed dat het hier lukt.”

Er staan stoeltjes klaar om even te wachten tot mensen aan de beurt zijn, de zitjes waar de prik gegeven wordt staan en er is gedacht aan de 15 minuten die mensen volgens de RIVM-richtlijnen moeten blijven na het krijgen van de prik. “De mensen zullen hier zitten, EHBO’ers lopen rond en een arts observeert. Dit maakt het proces van het geven van het coronavaccin iets uitgebreider en langduriger”, legt Sips uit.

Eerste 6 prikplekken

De GGD Rotterdam-Rijnmond richt 15 tot 20 prikplekken in de regio in. Spijkenisse zit bij de eerste zes. Ook sporthal De Staver in Sommelsdijk/Middelharnis, Sporthal Groenoord in Schiedam, Sporthal Schenkel in Capelle aan den IJssel en de Van Nelle Fabriek in Rotterdam horen hierbij.

Maar, “klaar zijn betekent niet ook gelijk prikken”, benadrukt Maarten Tanis van de GGD Rotterdam-Rijnmond. “Eerst moeten we weten wanneer en welke vaccins er komen, dan wordt de doelgroep uitgenodigd, eerst de 90+ers en 85+ers, en vervolgens bepalen we welke locaties opengaan, hoeveel priklijnen we nodig hebben en hoeveel personeel er moet zijn.” Dat Spijkenisse al zo goed als klaar is, biedt volgens Tanis wel hoop. “Goed nieuws in een tijd waarin we veel slecht nieuws te verwerken krijgen.”

Sportclubs

Voor de sportclubs die sporthal Den Oert in Spijkenisse gebruiken, was het wel even slikken. Zij kunnen het komende half jaar geen gebruik maken van de hal. De basket- en volleyballen liggen al ingepakt, door de ringen van de turners zijn stroomkabels getrokken en andere materialen zijn in dozen gestopt.

“Ja, na de lockdown hadden de clubs hier natuurlijk graag weer willen sporten, maar juist deze locatie is zeer geschikt als priklocatie, vanwege de bereikbaarheid, parkeergelegenheden en de ruimte. Dus de verenigingen moeten uitwijken, maar ik heb er alle vertrouwen in dat dat goedkomt”, aldus burgemeester Van Oosten.

Bekijk de reportage in de video hieronder