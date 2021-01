Springlevende Fred Marree brengt boek uit over zijn overlijden

'U bent dood, sorry!' Dat is de titel van het boek van Rotterdammer Fred Marree, geboren in 1952 en overleden in 2017. Althans, dat dacht de gemeente Rotterdam even. Marree is namelijk nog springlevend, maar hij moest flink wat moeite doen om diverse instanties daarvan te overtuigen. Daarover vertelt hij in zijn boek.

Het begon op 18 oktober 2017, een dag na het overlijden van zijn nicht. "Ik deed namens de familie aangifte van het overlijden van mijn nicht, maar wij zijn bij die aangifte verwisseld. Ik was de overledene, in plaats van de aangever."

Een administratieve fout zonder grote gevolgen, dacht Marree aanvankelijk. De realiteit was anders. "De begrafenisondernemer kwam achter de fout, en de gemeente heeft geprobeerd het te corrigeren, maar in de digitale wereld gaat alles zo snel. Het heeft administratief veel gevolgen gehad", vertelt Marree, in het verleden zelf woordvoerder van de dienst Stadsbeheer van gemeente Rotterdam.

"Mijn nicht overleed op 17 oktober, een dag later deed ik aangifte, en op 20 oktober werd mijn echtgenote in een brief gecondoleerd met het overlijden van haar huwelijkspartner. Zo snel kan het dus gaan."

Storm in glas water

Marree kon de humor er wel van inzien, maar dat duurde niet lang. "Ik moest wel grijnzen ja, dacht dat het een storm in een glas water zou zijn. Een storm was het, maar niet in een glas water."

Marree kreeg de ene na de andere brief op zijn deurmat. "Van de sociale verzekeringsbank, een dag later van het pensioenfonds. Gericht aan mijn echtgenote. Weer werd ze gecondoleerd en werd gemeld dat mijn pensioen gestopt zou worden en dat mijn vrouw in aanmerking kwam voor een nabestaandenpensioen. Nou, dan grijns je niet meer. Dan is de lol er wel vanaf."

Het kostte Marree flink wat moeite om uit te leggen dat er een administratieve fout was gemaakt en hij nog springlevend was. "Dat wil je bevestigd hebben, maar ik snap die mensen ook, zij zijn dit ook niet gewend."

Na het pensioenfonds kwam ook de zorgverzekering van Marree om de hoek kijken en na speurwerk van een medewerker van de gemeente bleek hij ook geen rijbewijs meer te hebben en een ongeldig paspoort. "Dan wordt het nog benauwder. En dat allemaal door één onoplettendheid."

Dode vent

Het duurde drie maanden om de administratieve fouten te herstellen. Voor een groot deel in ieder geval. "Op mijn overheid staat het nog steeds niet helemaal goed. Er staat nog steeds dat mijn vrouw getrouwd is met een dode vent."