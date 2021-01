Expert over belang rookmelder: 'Het alarmeert je om actie te ondernemen'

Brandweerofficier Peter Schuurmans maakt te vaak branden mee in Rotterdamse woningen, waar geen rookmelder hangt. "Daardoor worden mensen laat geattendeerd op een brand. Met alle gevolgen van dien." Schuurmans vertelt op Radio Rijnmond over het belang van rookmelders.

In juli 2022 zijn rookmelders verplicht in alle woningen. Vooralsnog zijn sinds 2003 alleen nieuwbouwwoningen standaard voorzien van een rookmelder, oudbouw (regelmatig) niet. Schuurmans adviseert mensen niet te wachten tot medio volgend jaar, maar snel een rookmelder aan te schaffen. En dat hoeft niet veel geld te kosten, zegt hij.

"Rookmelders met een batterij voor een jaar koop je al voor tien euro", vertelt Schuurmans. "En een rookmelder met een batterij voor tien jaar kost zo'n dertig euro. Dat is 3 euro per jaar, dat valt mee."

'Rookmelder in woning belangrijk'

Op dit moment heeft zo'n zeventig procent van de woningen een rookmelder, zegt Schuurmans. "Maar wij hebben twijfels of ze wel op de juiste plek hangen en of er een batterij in zit. Als de Game Boy leeg is, halen mensen de batterij uit de rookmelder, zodat het kind weer kan gamen. Dat willen wij niet."

Maar waar plaats je een rookmelder? "Het liefst op iedere woonlaag. In de verkeersruimte zeg maar, de ruimte waar de meeste slaapkamers en kamerdeuren op uitkomen. Een rookmelder daar ophangen is hartstikke goed, maar ook met rookmelders in slaapkamers en woonkamers maak je ons ontzettend blij."

Veilig naar buiten

Schuurmans, hoofd van de afdeling Veilig Leven van de Rotterdamse brandweer, heeft veel leed gezien in zijn jaren bij de brandweer. Leed dat in sommige gevallen voorkomen had kunnen worden, of in ieder geval minder heftig had kunnen zijn.

"Als je slaapt, slaapt je neus ook. Je wordt niet wakker van rook. Maar een rookmelder alarmeert je om te vluchten of om actie te ondernemen en veilig naar buiten te gaan."

Dus de tip van Schuurmans is duidelijk als je geen rookmelder hebt: "Bestel een rookmelder, iedere bouwmarkt heeft ze. Het liefst met een batterij voor tien jaar. Op www.rookmelders.nl kun je alles teruglezen."