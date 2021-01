Feyenoord Basketball: 'We kunnen wel moeilijk gaan doen, maar we moeten het nemen zoals het is'

In een leeg Topsportcentrum in Rotterdam heeft Feyenoord Basketball ook de tweede wedstrijd van de ingekorte competitie gewonnen. Na de overwinning van afgelopen zaterdag op Amsterdam, won de ploeg van coach Toon van Helfteren donderdag van Aris Leeuwarden: 82-56.

Feyenoord Basketball komt met elf andere teams uit op het hoogste niveau van Nederland. In verband met de coronacrisis is afgesproken dat slechts de helft van de in totaal 22 duels wordt afgewerkt en donderdagavond stond voor de Rotterdammers de tweede wedstrijd op het programma.

'De cirkel is niet rond'

Het eerste kwart ging nog gelijk op, maar daarna nam Feyenoord afstand van de Friese tegenstander en kwam het niet in gevaar. "We weten nog niet echt waar we staan", zegt coach Toon van Helfteren. "De twee ploegen die we hebben gehad gaan de Elite A (meedoen om de bovenste zes plaatsen, red) niet halen, dat is duidelijk. We moeten zorgen dat we bij die top zes komen, dus we liggen op koers."

Nadat tijdens de ledenvergadering van de Dutch Basketball League werd besloten op 17 december weer te starten met trainen, volgde na een korte voorbereiding op 16 januari al de eerste wedstrijd. "Dat geeft gemengde gevoelens", zegt speler Jeroen van der List. "We zijn superblij dat we eindelijk weer wat kunnen doen, maar de cirkel is niet rond. Je mist de sensatie en het publiek. Het is mijn hobby, maar ook mijn werk en uiteindelijk moeten we wel doen waarvoor we hier komen, en dat is wedstrijden winnen."

Graag willen spelen

"Zij willen dolgraag spelen", vult Van Helfteren aan. "Toen er eenmaal toezegging kwam dat we 17 december mochten gaan trainen, zag je de motivatie toenemen. Het is voor deze jongens hun beroep, hoewel ze niet betaald worden zoals ze graag zouden willen, maar ze waren wat blij om weer te mogen beginnen en toen ik dat zag dacht ik ook ‘we gaan weer basketballen’."

Met de aanvullende maatregelen en de avondklok in het vooruitzicht, gaat de basketbalcompetitie 'gewoon' door. Voor topsporters wordt er een uitzondering gemaakt. Van Helfteren houdt zijn mening liever voor zich, maar houdt zich, buiten de uitzonderingen rond topsport, wel aan de regels. "Ik ga niet ineens een hond aanschaffen om dan alsnog maar buiten te kunnen zijn", besluit de coach met een knipoog.



Aanstaande zaterdag speelt Feyenoord Basketball de eerste uitwedstrijd sinds de hervatting. Dan gaat de ploeg van Toon van Helfteren op bezoek bij Den Helder, dat de eerste twee duels ook wist te winnen.