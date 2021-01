Rotterdams onderzoekscentrum moet Nederland beter voorbereiden op toekomstige rampen

Het Erasmus MC gaat samen met de gemeente Rotterdam onder de naam 'Pandemic Disaster Preparedness Center' een onderzoekscentrum starten. Het doel van dit centrum is om in de toekomst beter voorbereid te zien op pandemie├źn of rampen.

Dat vertelden burgemeester van Rotterdam Ahmed Aboutaleb, Ernst Kuipers, bestuursvoorzitter van het Erasmus MC en viroloog Marion Koopmans bij het RTL4-programma Jinek.

Koopmans is momenteel in China om met een team van tien internationale experts van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO onderzoek te doen naar de oorsprong van het coronavirus in de Chinese provincie Wuhan.

Sneller handelen

Het idee om het 'Pandemic Disaster Preparedness Center' te starten komt ook van Koopmans. Volgens de viroloog kan de komst van een onderzoekscentrum helpen om sneller te kunnen handelen bij een nieuwe pandemie of ramp. "Daar moeten daar voor de toekomst serieus mee aan de slag. We moeten dat echt beter gaan regelen."

Aboutaleb sprak bij Jinek de wens uit om het centrum binnen drie jaar te realiseren. Het moet een centrum worden met 'een internationale uitstraling.'