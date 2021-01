Straatracer onder invloed opgepakt in hartje Rotterdam

Op het Weena in het centrum van Rotterdam is donderdagavond een straatrace geƫindigd met een aanrijding. Een van de twee deelnemers botste op een wagen die stond te wachten voor een rood verkeerslicht.

Een van de twee bestuurders had verschillende geestverruimende middelen gebruikt. Hij is aangehouden. De andere racer had niets gebruikt.

Terwijl de schade werd afgehandeld klapte nóg een auto tegen de stoep aan. De bestuurder van die wagen stapte de auto uit met een ballon lachgas nog aan zijn mond. Ook hij is aangehouden.