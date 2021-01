RET past dienstregeling aan tijdens avondklok

Volgens de vervoersdienst zullen tussen 21:00 en 04:30 uur toch minder mensen gebruik maken van het openbaar vervoer. Daarom rijden er vanaf maandag 25 januari minder bussen en trams. "De bussen rijden maximaal twee keer per uur en de trams drie keer per uur", meldt de RET. De dienstregeling voor de metro blijft hetzelfde.

De vervoersbedrijven zelf gaan niet controleren of mensen 's avonds met een goede reden reizen. De handhaving van de avondklok is niet de bevoegdheid van het ov-personeel. "De verantwoordelijkheid om te bepalen of een reis wel of niet noodzakelijk is, ligt bij de reiziger zelf", zei de RET eerder al.