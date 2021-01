Directeur Veiligheidsregio: 'Alternatief avondklok is een zwart scenario'

Het was een achtbaan, extreem en ongekend. Zo typeert Arjen Littooij, directeur van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond het afgelopen jaar dat in het teken stond van de coronacrisis. "Niemand had kunnen bedenken dat we elf maanden in de opperste staat van paraatheid zouden zitten."

Veiligheidsregio's spelen een belangrijke rol als het gaat om crisisbeheersing. "Ik verwacht dat we tot de zomer in een situatie zitten waarin het virus nog rondwaart. Tot die tijd zijn we scherp en op alles voorbereid."

Littooij snapt dan ook dat een avondklok onvermijdelijk is en zegt dat de veiligheidsregio erop voorbereid is. "Het is een goede maatregel, omdat ik weet dat het alternatief een zwart scenario is. We zien de beelden uit andere landen waar het slecht gaat. De avondklok is nodig om het scenario te voorkomen dat er ambulances voor het Erasmus MC staan en dat er dan besloten moet worden wie er wel en niet geholpen wordt."

'Zwarte zwanen'

Volgens Littooij moeten we ons klaar maken voor wat hij noemt 'de zwarte zwanen'. "In het verleden bereidden we ons voor op de crisis van gisteren. Maar elke crisis is anders. We moeten voorbereid zijn op rampen die onbekend zijn. Denk aan een cyberaanval, klimaatramp of een crisis als gevolg van overbevolking. Wat brengt dat met zich mee? Het is ingewikkeld om te bedenken wat er op je afkomt, maar daar moeten we ons wel op voorbereiden. Dat zijn de zwarte zwanen."

Onderdeel van de voorbereidingen is ook een grote oefeningen die voor het laatste in 2019 is gehouden. Toevallig draaide die om een virus. "Een pandemie stond altijd in ons risicoprofiel. In 2019 heette die de 'Hollandse Griep'. Dan denk je: dit kan niet waar zijn, maar alles wat niet waar kon zijn in de oefening is nu werkelijkheid geworden."

In de oefening ging het om een ontsnapte virus uit het Erasmus MC. "Dat verspreidt zich vervolgens in de metro, in het stadion en steeds meer mensen raken besmet. Tijdens zo'n oefening werk je samen met mensen die je kent en je weet ook dat er een moment komt dat iemand roept: 'einde oefening.' Dan is de wereld weer normaal, maar in de realiteit van nu komt dat moment er niet. We staan we constant onder hoogspanning. We moeten goed blijven presteren om ervoor te zorgen dat de samenleving blijft draaien."

'Hoop blijkt uitgestelde teleurstelling'

Littooij is blij met hoe de veiligheidsregio in de crisis opereert, maar er zijn ook dingen die beter of anders hadden gekund. "Ik ben blij met het feit dat we snel konden schakelen en snel zichtbaar waren. Denk aan de bouw van een tijdelijke zorginstelling in Ahoy en het inrichten van een zorghotel, maar we hebben in d regio ook nooit zonder beschermingsmiddelen gezeten. We hebben samen met de GGD snel kunnen inspelen op de veranderde omstandigheden.

Achteraf zijn er ook altijd dingen die anders hadden moeten gaan. Deze zomer zijn we iets te snel in de valkuil van hoop gestapt. Hoop blijkt in deze crisis steeds een uitgestelde teleurstelling te zijn. We werden minder scherp, terwijl het nog lang niet over was. We hadden in volle omvang door moeten gaan. En toen werden we overvallen door de tweede golf." Dat is volgens Littooij een les voor de toekomst.