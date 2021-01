Aantal steekincidenten Rotterdam daalt nauwelijks, Rotterdam bezig met maatregelen

Het aantal steekincidenten in Rotterdam is in het afgelopen jaar bijna gelijk gebleven aan het jaar ervoor. In 2020 waren er 89 steekincidenten, in 2019 ging het om 93. Dat heeft burgemeester Aboutaleb aan de gemeenteraad laten weten.

Het overgrote deel van de steekincidenten - 56- is gepleegd door verdachten ouder dan 25 jaar. Ook jongeren tussen de 12 en 17 jaar blijven opvallend veel betrokken bij die incidenten. Net als in 2019 lag dat cijfer vorig jaar op 21.

Oorzaken

Volgens het stadsbestuur kunnen verschillende oorzaken ten grondslag liggen aan de steekincidenten. Denk aan social media. Regelmatig is er ook gesproken over de invloed van drillraps. Rappers dagen elkaar daarin regelmatig uit met geweld.

Uit voorlopige resultaten van een onderzoek van het Erasmus Universiteit blijkt dat er geen verband is tussen drillrap en geweldsincidenten. Slechts in één geval kon de link met drill wel gelegd worden; één van de betrokkenen van de vechtpartij in Scheveningen bleek een Rotterdamse drillrapper te zijn.

In het merendeel van de steekincidenten ging het volgens de onderzoekers om een eerder conflict tussen de dader en het slachtoffer. In een kwart van de gevallen ging het om een woordenwisseling tussen onbekenden. Andere aanleidingen voor het incident waren ruzies in de relationele - of de criminele sfeer.

Het onderzoek is nog niet klaar omdat interviews met jongeren door de uitbraak van corona zijn uitgesteld. Die gesprekken zullen later hervat worden om te achterhalen wat de invloed van de drillrap is op het aantal steekincidenten.

Voorwaardelijke boete

De gemeente Rotterdam legde naar aanleiding van de voorvallen in 2020 veertien keer een voorwaardelijke boete van 2500 euro op. Eén daarvan was voor een jongere onder de 16 jaar. De boete gaat naar de ouders als hun kind na een waarschuwing opnieuw met een mes wordt betrapt. Die boete van 2500 euro komt er alleen als de ouders geen hulp willen inschakelen waardoor de kans op herhaling groter wordt. [article;192137:Aboutaleb: Tweede keer mes op zak? 2500 euro boete voor ouders]

Volgens de laatste gegevens is geen van de jongeren nog met een mes op straat aangetroffen. In de zomer zal een uitgebreide evaluatie komen. Veel partijen in de raad van Rotterdam willen niet dat ouders onnodig met deze hoge boete worden opgezadeld.

Maatregelen

Rotterdam is samen met het kabinet bezig met maatregelen om het messengeweld bij jongeren aan te pakken. Zo is demissionair minister Grapperhaus Van Veiligheid en Justitie bezig met de wens van veel gemeenten om met een verkoopverbod voor messen door jongeren te komen.

Het ministerie en het Openbaar Ministerie werken aan een ov-verbod voor personen die zijn betrapt met een wapen in de metro, tram of bus. Eind februari wordt daar meer duidelijkheid over verwacht. Als dat lukt, dan is Rotterdam de eerste stad waar dat ingaat.

Meer preventie

Rotterdam zet ook veel in op preventie om te voorkomen dat nieuwe jongeren het verkeerde pad opgaan. Dit gebeurt met diverse begeleidingstrajecten via het jongerenwerk en op scholen.