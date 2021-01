Podcast Feyenoord: 'In Rotterdam hebben ze nog een appeltje te schillen met AZ'

In onze nieuwe podcast over Feyenoord blikken onze Feyenoord-watchers vooruit op de thuiswedstrijd tegen AZ. "Bij Feyenoord hebben ze nog een appeltje te schillen met AZ".

Het zijn woorden van Sinclair Bischop die refereren aan de editie van vorig seizoen, die eindigde in 0-3. "Feyenoord speelde toen zo open en werd helemaal weggespeeld door AZ. Het is de blauwdruk voor hoe je niét moet spelen tegen dit AZ, dat heel sterk is met snel spel uit de omschakeling."

Volgens Dennis van Eersel kan het ook een rol spelen dat ze in Alkmaar vinden dat ze Feyenoord voorbij gestreefd zijn. "Ik heb me flink geërgerd aan die uitspraken en dat moeten ze bij Feyenoord zelf ook hebben gedaan. Het zal van beide kanten daarom extra leven komende zondag. Ik hoop dat Feyenoord zondag weer kan afrekenen met die praatjes, want de balans van Feyenoord tegen AZ is - buiten die laatste wedstrijd - al jaren uitstekend."

