Petitie gestart tegen het afschieten damherten bij Numansdorp

De groep van dertig damherten zijn waarschijnlijk rond het jaar 2000 ontsnapt bij een onbekende eigenaar.

"De dieren zitten er al twintig jaar", legt initiatiefnemer Ray de Boon uit. "Mensen die hier wonen weten gewoon niet beter."

De dieren leven in het natuurgebied rond Strijen en Numansdorp. "Er wordt gezegd dat ze voor gevaarlijke situaties zorgen, maar dat is gewoon niet waar. Er is in 2015 één damhert aangereden op de A29. Verder is er niets gebeurd."

De Boon wijst verder op het probleem rondom reeën. "Die trekken wel rond en zijn gevaarlijk, maar dat is bij de damherten totaal niet het geval."

De tegenstanders van het afschieten van de dieren vinden dat de populatie wel in toom gehouden moet worden. "Maar dat hoeft niet te gebeuren door ze allemaal af te schieten."