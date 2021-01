Uitbraak coronavirus in psychiatrische inrichting in Poortugaal

In een nieuwe kliniek van de Parnassia Groep in Poortugaal is bijna een complete afdeling besmet geraakt met het coronavirus. Van de 24 bewoners zijn 19 patiƫnten positief getest. De hele vleugel is daarom in quarantaine geplaatst.

Het gaat om een afdeling van de vorig jaar geopende 'R-kliniek' in Poortugaal, een nieuwe woonvorm voor mensen met ernstige psychiatrische problemen. Er zijn in totaal 144 patiënten langdurig opgenomen in deze kliniek, die binnen het gebouw allemaal in een eigen appartement met eigen sanitair wonen. "Deze patiënten hebben behalve psychiatrische problemen, vaak ook somatische klachten. Ze zijn daarom extra gevoelig voor corona," zegt woordvoerder Erny Grootveld.

Twee patiënten zijn erg ziek, volgens Grootveld, maar hoeven nog niet naar het ziekenhuis: "Patiënten die extra zuurstof nodig hebben, kunnen dat in de kliniek krijgen. En als het nodig is, kunnen wij ook een speciale cohort-afdeling inrichten."

Hoe het virus op de afdeling terecht is gekomen, is nog niet duidelijk. Alle 144 bewoners van de kliniek zijn inmiddels getest. "Daaruit is gebleken dat het virus zich dusver niet verder heeft verspreid," zegt Grootveld.