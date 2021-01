Chris Natuurlijk van 23 januari: Weg met de wegwerpmondkapjes

Weg met de wegwerpmondkapjes. Directeur Kees Moeliker van het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam vertelt in Chris Natuurlijk hoe dieren verstrikt raken in mondkapjes die over straat zwerven. De Mondkapmeeuw als nieuwe aanwinst in de collectie van het museum, staat symbool voor dit corona-afval.

Dubbel duurzaam

Talentfabriek010 in Rotterdam maakt herbruikbare mondkapjes omdat het voor de doelgroep – kwetsbare Rotterdammers – goedkoper is dan wegwerpmondkapjes. In een van de ateliers van Talentfabriek010 kijkt Chris Natuurlijk hoe de mondkapjes worden gemaakt van stoffen met bijvoorbeeld een weeffoutje die anders naar de afvalberg zouden gaan.

Een tweede leven voor eendenkroos en kerstboom

Rotterdam Circulair en de provincie Zuid-Holland zijn op zoek naar het beste idee om afgedankte kerstbomen te gebruiken als grondstof voor iets nieuws. De bedenker van het beste plan van deze Kerstbomenchallenge 2021 krijgt een startkapitaal van tienduizend euro. Voor eendenkroos dat sloten verstikt of het riool verstopt, is al een tweede leven bedacht.

Waarom de ene ijsvogel van ijs houdt en de andere niet

Door de zachte winters gaat het goed met ijsvogels, want ondanks hun naam houden deze vogels niet van kou en ijs. Voor Nederlandse liefhebbers van natuurijs zijn die warme winters juist een ramp. In het boek IJsvogels volgt reisjournalist Bas van Oort een groep fanatieke schaatsers op een schaatsreis naar Siberië.

