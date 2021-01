GGD: geen grootschalige verspreiding van de Britse coronavariant in Lansingerland

Het massaal testen op corona in de gemeente Lansingerland levert tot dusver geen alarmerend beeld op over het aantal besmettingen. Dat meldt de GGD vrijdag. Tot nu toe zijn 26 duizend inwoners getest, waarvan 1 procent besmet blijkt met het coronavirus. Dat is net zoveel als het landelijk gemiddelde, zegt de GGD. In 12 procent van de besmette gevallen gaat het om de Britse variant.

Eind vorig jaar werd bekend dat de Britse variant van het virus was opgedoken bij de Willibrordschool in Bergschenhoek. Begin deze maand riep de gemeente Lansingerland alle inwoners op om zich te laten testen voor een groot onderzoek naar deze mutant.



Volgens de eerste bevindingen van de GGD Rotterdam-Rijnmond en het Erasmus MC is er geen sprake van een grootschalige verspreiding van de Britse variant in de gemeente. De besmettingen werden vooral op de school geconstateerd en vervolgens binnen gezinnen. "In de gemeente Lansingerland lijkt de verspreiding dan ook beperkt te zijn gebleven," meldt de GGD.

Wel bleken in een aantal gevallen ook mensen zonder klachten besmet te zijn met de Britse variant, zegt Ewout Fanoy, arts infectieziektenbestrijding van de GGD: "Door uitgebreid en op een laagdrempelige manier te testen, hebben we ook mensen zonder klachten eruit kunnen halen die het virus toch bleken te hebben. Deze besmettingen waren anders niet aan het licht gekomen. Het onderstreept hoe belangrijk het is voor iedereen om zich aan de maatregelen te houden. Want ook zonder klachten, kun je besmet zijn met het coronavirus en ben je dus besmettelijk voor anderen."

Onderzoek nog niet afgerond

De komende twee weken wordt het grootschalig onderzoek afgerond in de gemeente en zullen de volledige gegevens geanalyseerd worden. Marion Koopmans van het Erasmus MC: "De eindanalyse is ook gericht op de vraag of de Britse variant zich nu onder kinderen anders gedraagt. De informatie wordt gedeeld met het OMT om mee te nemen in de advisering."

Voor het onderzoek zijn 60 duizend inwoners van de gemeente gevraagd om zich te laten testen. De oproep gold voor iedereen vanaf 2 jaar oud. De Britse variant van het virus wordt mogelijk makkelijker overgedragen via kinderen dan het 'normale' virus.

Tot nu hebben bijna 45 duizend mensen uit Lansingerland zich vrijwillig aangemeld voor een test. Bijna 26 duizend tests zijn inmiddels afgenomen.