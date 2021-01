Dirk Abels twee jaar langer bij Sparta

De verdediger uit Udenhout werd twee seizoenen geleden overgenomen van PSV. In Eindhoven brak Abels uiteindelijk nooit door en kwam alleen tot wedstrijden in Jong PSV.

De Brabander is momenteel een vaste waarde in het team van Henk Fraser en scoorde in de thuiswedstrijd tegen AZ zijn eerste doelpunt van het seizoen.

Sparta gaat zondag op bezoek bij FC Utrecht. Dat duel begint om 14:30 uur.