Sophia Kinderziekenhuis in zijn nopjes met versierde kinderambulance

Het Sophia Kinderziekenhuis heeft speciaal voor de kleintjes een kinderambulance in gebruik genomen. Met die ambulance worden kinderen in andere ziekenhuizen opgehaald die of te vroeg geboren zijn, of opgenomen moeten worden op de intensive care.

"Het is een normale ambulance, maar we hebben de apparatuur aangepast voor zieke kinderen", legt Daniella Roofthooft, neonatoloog van het Sophia Kinderziekenhuis, uit. Ook de manier waarop de patiëntjes worden vervoerd, is geschikt gemaakt voor de kinderen. Verder is de wagen beplakt met stickers en hangen er knuffelaapjes. Allemaal voor de herkenbaarheid. "We wilden hiermee een iets prettigere omgeving voor de kinderen creëren. Dat is gelukt."

Kijk hieronder hoe de kinderambulance eruit ziet. De tekst gaat verder onder de video:

De kinderambulance biedt allemaal voordelen voor het Sophia Kinderziekenhuis, vertelt Roofthooft. Soms was het zo druk met allerlei andere omgevallen, waardoor de ambulance met vertraging naar de kinderen kon. Bovendien haalt het Sophia Kinderziekenhuis kinderen op die specifieke behoeftes hebben. "De kinderambulance geeft veel meer capaciteit. We kunnen sneller weg. Het geeft extra kwaliteit van zorg. Eigenlijk snijdt het mes aan diverse kanten", zegt Roofthooft.

'Kindvriendelijker en aantrekkelijker'

Sinds september is de kinderambulance in gebruik. Het is een proef die een jaar duurt. "De kinderambulance bevalt ons goed", vertelt Roofthooft. De proef is volgens de kinderarts al rendabel. "We kunnen snel weg en zeven dagen in de week van de ambulance gebruik maken." De afdeling waar Roofthooft werkt, de neonatologie, brengt met deze kinderambulance de kinderen nu ook terug. "Dat kon eerder niet. Daardoor genereren we weer een ic-bed, waardoor een ander ziek kindje een plek heeft."

Volgens Roofthooft geven de stickers van het Sophia Kinderziekenhuis de ouders van de kinderen een stukje vertrouwen als hun kind met de ambulance weg moet. "Het ziet er nu kindvriendelijker uit, waardoor het aantrekkelijker wordt", zegt Roofthooft.