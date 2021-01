Leger ingezet bij zorglocatie Laurens in Capelle aan den IJssel

Medisch personeel van defensie is donderdag aan de slag gegaan bij zorglocatie Avenze van Laurens in Capelle aan den IJssel. Het gaat om een medisch team van een arts en tien verpleegkundigen. Het zorgcentrum kampt op dit moment met veel uitval van zorgpersoneel door corona.

"Voldoende bedden en zorgpersoneel voor revalidatiezorg en coronazorg zijn noodzakelijk om menen vanuit de ziekenhuizen te kunnen opvangen", zegt GGD Rotterdam-Rijnmond. "Vooral de zorg die niet kan worden uitgesteld, zoals de zorg voor kankerpatiënten en patiënten die door corona op de ic hebben gelegen, moet doorgaan. Wij zijn echt heel blij met het zorgteam van het leger."

Avenze is een kleinschalig revalidatiecentrum voor ouderen, gevestigd in een gerenoveerde boerderij aan de 's Gravenweg. Er kunnen 24 mensen terecht die moeten herstellen na een operatie, ongeval of ernstige ziekte. Het leger blijft in ieder geval tot en met de eerste week van februari aan het werk in Capelle.

Tijdens de eerste coronagolf werd ook de hulp van het leger ingeroepen. In onder andere het Maasstad Ziekenhuis gingen artsen en verpleegkundigen van het leger aan de slag om het zorgpersoneel in het ziekenhuis te ontlasten.