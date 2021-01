Feyenoord-trainer Dick Advocaat: 'Orkun Kökcü haalt AZ niet, George Johnston naar Wigan Athletic'

Orkun Kökcü mist zondag de wedstrijd van Feyenoord tegen AZ. De middenvelder keerde tegen Heracles Almelo (3-2) afgelopen woensdag terug na blessureleed, maar is niet fit genoeg om aan te haken voor de topper tegen AZ.

Dat vertelde trainer Dick Advocaat tijdens de wekelijkse persconferentie in de Kuip. Hij verklapte ook dat George Johnston verkast naar het Engelse Wigan Athletic. Hij komt bij Feyenoord niet aan spelen toe.

Advocaat kijkt uit naar het duel met AZ. "Dit zijn mooie wedstrijden. In een korte periode tegen deze tegenstanders, dat is voor een voetballer geweldig. De spelers kunnen laten zien of ze hetzelfde kunnen brengen als tegen Ajax."

Verleden bij AZ

De trainer van Feyenoord heeft een verleden bij AZ en op die tijd kijkt hij met een fijn gevoel terug. "Ik heb daar met ontzettend veel plezier gewerkt. We haalden Europees voetbal, de laatste acht van Europa, dat was een geweldige prestatie."

"Het is bij AZ wat gemoedelijker, bij PSV ook. Maar de charme van Feyenoord en Ajax is weer dat mensen er meer bovenop zitten, scherper zijn. Dat is ook leuk."

Feyenoord - AZ begint zondag om 16:45 uur en is uiteraard live te volgen op Radio Rijnmond. Dennis van Eersel en Sinclair Bischop doen verslag van het duel in de Kuip.