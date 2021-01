Hoe is het met... het cavia-rusthuis?

Rijnmond sprak Bud en Claudia Jongen in 2018 over hun uit de hand gelopen cavia-rusthuis. Hoe is het nu met de twee dierenliefhebbers?

Het huis in Rotterdam-IJsselmonde staat nog steeds bomvol kooien. "We vangen nog steeds cavia’s op die hier hun oude dag doorbrengen." Op dit moment zijn dat er zo’n 17, maar het huis is ook wel eens bevolkt geweest door 30 harige beestjes.

Het is een manier van leven

"Dat ging een beetje ver, overal in huis stonden kooien en dat was onze zoon op een gegeven moment wel zat."

Nog steeds is het echtpaar veel geld kwijt aan het rusthuis, maar ze doen het met liefde. Bud somt op: "540 euro per jaar aan bodembedekking, 2 kroppen andijvie per dag, zo’n 2 kilo wortelen per week, 10 kilo voer per maand, pakken hooi... het kost wat maar het is het waard."

Het is een manier van leven die het echtpaar nu al een jaar of 7 heeft omarmt. "Als wij thuiskomen en de dieren om ons heen hebben is dat genoeg. Wij hebben geen vakantie nodig."

De cavia's brengen mooie verhalen mee

Bud geniet van de mooie verhalen die bij de cavia’s horen. "Dan komt hier een kind dat zich realiseert dat zijn bejaarde cavia niet alleen hoeft te zijn, mooi toch? Het is niet alleen maar kommer en kwel in de wereld. Mensen brengen een cavia vaak ook zodat deze een beter leven heeft."

Het echtpaar heeft nog wel een tip voor dierenliefhebbers. "Cavia’s moeten niet alleen zijn, die hebben echt een maatje nodig." En je hoeft geen duur voer voor ze te halen. "Hooi en vitamine C zijn het belangrijkst. Cavia’s zijn gek op restjes."



Lachend waarschuwt Bud dat een cavia-opvang snel is geboren. Het begon ooit met één cavia en voor we het wisten stond het hele huis vol, dus pas maar op!”