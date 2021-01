Henk Fraser aast met Sparta op vierde uitzege op rij: 'We hebben een ploeg die dat kan'

Zeker omdat Sparta op het Kasteel ook tegen Feyenoord en PSV speelde. "De uitduels waren ook niet makkelijk, maar tegen die ploegen hadden wij wel iets meer kans", zegt Fraser. "Dat hebben wij uitstekend gedaan."

Sparta won achtereenvolgens van Willem II, FC Twente en Fortuna Sittard en staat door die resultaten knap negende in de eredivisie. Vlak boven nummer tien FC Utrecht, de tegenstander van zondag.

In Utrecht won Sparta voor het laatst in 1997. "Het zou mooi zijn als we daar winnen, we hebben een ploeg die dat kan", vindt Fraser. Toch plaatst hij daarbij ook een kanttekening. "Zij hebben op papier de betere spelers, op een paar plekken kunnen wij ons meten. Uiteindelijk komen zij ook hoger te staan."

'Fantastische tijd'

Fraser heeft een verleden bij FC Utrecht als speler en zijn naam werd ook als trainer kort geleden nog gelinkt aan die club. "Ik heb een fantastische tijd gehad daar, een fantastische club met fantastische spelers. Met Kruys, Pattinama en Du Chatinier. Keihard, maar wel de leerschool die mij betaald voetbal heeft gebracht."

Fraser mist zondag in Utrecht alleen Bart Vriends. Hij is al enkele weken uit de roulatie. Bryan Smeets, die afgelopen zondag tegen PSV maar ook uitviel, is wel fit. Hij zit bij de selectie.