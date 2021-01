Jarenlange celstraffen geëist voor ontsnapping uit tbs-kliniek De Kijvelanden

Justitie heeft twaalf jaar cel en tbs geëist tegen Tony van H. voor de ontsnapping uit tbs-kliniek de Kijvelanden in Poortugaal. Tegen Cindy S., die de wapens naar binnen had gesmokkeld, is drie jaar cel (half jaar voorwaardelijk) en klinische opname geëist.

Tony van H. en Dennie M. gijzelden op 1 maart van het vorig jaar een medewerker van de Kijvelanden. Ze dwongen hem deuren te openen en vertrokken in een gereedstaande taxi. Bij de gijzeling is vele malen geschoten door Dennie, maar dat bleek met losse flodders te zijn gebeurd.

Tijdens de achtervolging heeft de politie de 37-jarige Dennie doodgeschoten. Tony van H. zegt niets van de ontsnapping te hebben geweten. “Ik was verbouwereerd, hoorde lawaai en schoten. Mijn deur werd opengedaan en ik ben meegegaan. Ik had het er nooit met Dennie over gehad. Maar ja, ik zat daar al 2 1/2 jaar, er waren oplopende spanningen. Ik besloot uit het gekkenhuis weg te gaan.”

Maar uit chatgesprekken die beide tbs’ers hadden via de tv en de telefoon zou je toch een gezamenlijk plan kunnen destilleren. Dennie heeft het over ‘weggaan’ en zegt ‘ze haalt nu betere dingen’. Justitie denkt dat hij doelt op zijn vriendin Cindy. Zij zou uiteindelijk een mobiele telefoon, een mes en een gaspistool naar binnen smokkelen. De beveiliging van de Kijvelanden heeft daarbij gefaald.

Ready to go?

Opvallend: Tony had zijn jas al aan toen hij uit zijn kamer werd gehaald. “Ready to go?”, vroeg de rechter zich af. “Nee, ik heb last van bronchitis en daarom had ik een jas aan.”

Tijdens de zitting vrijdag zijn beelden vertoond van de gijzeling. Te horen is hoe met name Dennie voortdurend schreeuwt. “Open doen! Openen!” zegt hij bij elke deur. Hij schiet ook steeds met het gaspistool. Tony had het mes gekregen en dat hield hij op de keel van de medewerker. Later zou hij dat ook hebben gedaan bij de taxichauffeur, maar dat ontkent hij.

Cindy noemde de beelden, waarop ook de laatste momenten van haar vriend te zien zijn, "heftig". “Dit had nooit mogen gebeuren. Ik heb veel discussies met Dennie gehad. Hij zou die taxichauffeur niet meenemen. Maar hij is toch weer zijn eigen gang gegaan.”

Vriendin geeft dode Dennie de schuld

Ze zegt dat ze onder druk van Dennie heeft meegewerkt. “Hij bedreigde mij via sms. Hij werkte op mijn gevoel door te zeggen dat hij een zelfmoordpoging had gedaan en het niet meer zag zitten. Ik hield toch ook van hem, ik heb hem willen helpen. En ik kon niet tegen hem opboksen.” Een deskundige bevestigt dat zij sterk afhankelijk was.

Cindy zegt dat Dennie alles had uitgedokterd. “Ook dat ik een rok met metalen gespen moest aandoen.” De detectie piepte destijds, maar Cindy S. wees de portiers op het 'gezien' en mocht doorlopen. Ze hadden níet door dat zij wapens had verborgen in een speciale onderbroek van Dennie die zijn vriendin aanhad.

Cindy zegt grote ruzie te hebben gehad over het vuurwapen. “Ik heb bewust een gaspistool gekocht. Hij wilde een echte.”

Gijzelaars twijfelen aan spijtgevoelens verdachte

Tony van H. is twee keer eerder uit een tbs-kliniek ontsnapt. Hij zat bij de Kijvelanden op een afdeling voor extreem vluchtgevaarlijke patiënten. Hij heeft een groot deel van zijn leven vastgezeten voor gewapende overvallen.

De beide gijzelaars, de medewerker van de Kijvelanden en de taxichauffeur, waren vrijdag niet bij de zitting aanwezig. Allebei hebben zij hun werk nog niet hervat.

Taxichauffeur: “Ik heb eetstoornissen, herbelevingen en nachtmerries. Ik ben vaak geïrriteerd, heb woede-aanvallen en trek me terug. Ik zie de toekomst somber in.”

De verpleegkundige: .“Er werd naast mijn hoofd geschoten. Ik kon niet anders dan de opdrachten uitvoeren. Nog nooit ben ik zo bedreigd en mishandeld.”

Een collega van hem, een sociotherapeute, richtte zich direct tot Tony van H. “Ik vraag mij af of hij wel een geweten heeft. Ik betwijfel of zijn spijtbetuiging oprecht is.”

De rechter in Rotterdam doet waarschijnlijk over twee weken uitspraak.